У Білорусі завели кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова

Генеральна прокуратура Республіки Білорусь відкрила кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова. Йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі через те, що Філатов організував заміну білоруського державного прапора біля міськради на біло-червоно-білий. Про це білоруська прокуратура заявила у четвер, 10 лютого.
"Вчинивши наругу над історичною та культурною реліквією, він тим самим принизив національну честь та гідність білорусів. Це явно шкодить тісним та дружнім зв'язкам наших народів, свідчить про небажання вести конструктивний діалог", - йдеться у повідомленні.
Також білоруське МЗС надіслало ноту протесту українській стороні із вимогою повернути державний прапор Білорусі на місце.
Мер Дніпра Борис Філатов відреагував на своїй сторінці у Facebook, написавши, що "біло-червоно-білий прапор не заборонений в Україні".
Білоруський державний прапор біля міськради Дніпра замінили на біло-червоно-білий у середу, 9 лютого. За словами мера Дніпра, з 2019 року в місті діє проєкт "Алеї багатонаціонального міста", в рамках якого біля міськради з'явились прапори різних країн. "Після маніпулятивних заяв, погрох та іншої маячні, яку Олександр Григорович (Лукашенко - Ред) наговорив про Україну, червоно-зелений прапор із орнаментом замінили на біло-червоно-білий", - написав Філатов.
Читайте також:Що говорять про стратегію опозиції на референдумі у Білорусі
Історія біло-червоно-білого прапора
Біло-червоно-білий прапор з'явився близько ста років тому, ставши символом білоруського національного руху з кінця XIX - початку ХХ століть. У грудні 1917 року його офіційно визнали на Всебілоруському конгресі.
Сьогодні деякі прихильники чинної влади в Білорусі називають біло-червоно-білий прапор "нацистським" через те, що колаборанти використовували цю національну символіку в період окупації під час Другої світової війни. При цьому творець прапора Клавдій Душевський не брав участі в організаціях колаборантів.
Читайте також: Втеча від режиму Лукашенка: як білоруси шукають прихистку в Україні
У вересні 1991 року Верховна Рада Республіки Білорусь затвердила біло-червоно-білий прапор державним. Однак після приходу до влади Олександра Лукашенка в 1995 році, у країні провели референдум, за підсумками якого державний прапор замінили на червоно-зелений, що нагадує прапор Білоруської РСР.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова