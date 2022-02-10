У Білорусі завели кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова

Генеральна прокуратура Республіки Білорусь відкрила кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова. Йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі через те, що Філатов організував заміну білоруського державного прапора біля міськради на біло-червоно-білий. Про це білоруська прокуратура заявила у четвер, 10 лютого.

"Вчинивши наругу над історичною та культурною реліквією, він тим самим принизив національну честь та гідність білорусів. Це явно шкодить тісним та дружнім зв'язкам наших народів, свідчить про небажання вести конструктивний діалог", - йдеться у повідомленні.

Також білоруське МЗС надіслало ноту протесту українській стороні із вимогою повернути державний прапор Білорусі на місце.

Мер Дніпра Борис Філатов відреагував на своїй сторінці у Facebook, написавши, що "біло-червоно-білий прапор не заборонений в Україні".



Білоруський державний прапор біля міськради Дніпра замінили на біло-червоно-білий у середу, 9 лютого. За словами мера Дніпра, з 2019 року в місті діє проєкт "Алеї багатонаціонального міста", в рамках якого біля міськради з'явились прапори різних країн. "Після маніпулятивних заяв, погрох та іншої маячні, яку Олександр Григорович (Лукашенко - Ред) наговорив про Україну, червоно-зелений прапор із орнаментом замінили на біло-червоно-білий", - написав Філатов.

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Історія біло-червоно-білого прапора

Біло-червоно-білий прапор з'явився близько ста років тому, ставши символом білоруського національного руху з кінця XIX - початку ХХ століть. У грудні 1917 року його офіційно визнали на Всебілоруському конгресі.

Сьогодні деякі прихильники чинної влади в Білорусі називають біло-червоно-білий прапор "нацистським" через те, що колаборанти використовували цю національну символіку в період окупації під час Другої світової війни. При цьому творець прапора Клавдій Душевський не брав участі в організаціях колаборантів.

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У вересні 1991 року Верховна Рада Республіки Білорусь затвердила біло-червоно-білий прапор державним. Однак після приходу до влади Олександра Лукашенка в 1995 році, у країні провели референдум, за підсумками якого державний прапор замінили на червоно-зелений, що нагадує прапор Білоруської РСР.

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