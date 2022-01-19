Що говорять про стратегію опозиції на референдумі у Білорусі

Уже за чотири тижні, 27 лютого, у Білорусі відбудеться ініційований владою країни референдум щодо зміни конституції. Оскільки голосування проходитиме в умовах безперервної політичної кризи, опозиція представила свою стратегію - білорусів закликають приходити на дільниці та робити бюлетень недійсним, закреслюючи обидва варіанти волевиявлення.

Стратегія опозиції - найменш невдала з можливих

Опозиційну стратегію дій на референдумі було вироблено широкою коаліцією демократичних сил та громадянських ініціатив: зусилля об'єднали офіс Світлани Тихановської, Народне антикризове управління, Координаційна рада опозиції, а також платформи "Голос", "Зубр" та "Чесні люди".

За їхнім задумом, бюлетені, які громадяни зроблять недійсними, надсилатимуть до "Голосу". Ця платформа була створена білоруськими програмістами для контролю за чесністю виборів. Як і під час президентських виборів у 2020 році, "Голос" знову рахуватиме голоси. А "Зубр" та "Чесні люди" закликають усіх громадян ставати "громадськими контролерами" та стежити за порушеннями на дільницях. Таким чином демсили хочуть зірвати референдум, перетворивши його на "вотум недовіри" режиму.

Білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман

Стратегія опозиції - найменш невдала з можливих, вважає політичний аналітик Артем Шрайбман і додає, що у нинішній ситуації немає виграшних стратегій. "Будь-який варіант голосування "за" чи "проти" вписуватимуть у те, що хоче влада. Бойкот тим більше, бо не треба буде фальсифікувати нічого крім явки, з якою і так будуть проблеми. А з варіантом опозиції створюється тиск, стрес для комісій, щоб десь відбувалися збої та зливи правдивих даних".

Чи може такий план спрацювати? На думку експерта, зараз немає можливості, щоб протестне голосування змінило результат: "Намалюють те, що потрібно. І я слабо уявляю собі масові протести з вимогою назвати кількість недійсних бюлетенів. Це надто складно для масових акцій, тим більше у ситуації, коли все закручено під Північну Корею.

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Білоруси можуть висловити незгоду іншим способом

Олександр Шлик, колишній співробітник БДІПЛ ОБСЄ та спеціальний представник Світлани Тихановської з питань виборів, закликав підтримати стратегію опозиції та нагадав, що для того, аби референдум відбувся, за одну з опцій має проголосувати більшість громадян.

"Кожен голос, який буде недійсним, - це віднімання голосу з графи "за" або "проти", позбавлення можливості прийняти зміни або активно відхилити зміни. По суті недійсний бюлетень - це голос проти самої ідеї цього вибору", - каже Шлик.

Водночас він вважає, що потрібно тверезо дивитися на стратегію опозиції: "Не треба будувати ілюзій, що це геніальний план, який 27 лютого приведе нас до перемоги. Ні, це лише один із тих кроків, який допоможе нам ще раз побачити, що білорусів, які бажають змін, більшість".

Політолог, директор Центру європейської трансформації Андрій Єгоров зазначив, що це не єдина опція для білорусів, котрі виступають за зміни. "Можна використовувати елементи бойкоту. Якщо людина не хоче йти на референдум і ставити хрестики, вона може офіційним листом відмовитися, мовляв, я не піду і не рахуйте мій голос. А потім завантажити її в "Зубр" або "Голос", і це буде висловом думки та незгоди".

Підтримати стратегію готові понад 70 відсотків протестної аудиторії

Говорити про те, як самі білоруси ставляться до референдуму та стратегії опозиції, зараз досить складно через відсутність компетентних соціологічних даних. Єдині доступні дані - цифри "Народного опитування", ініціативи, що проводить соціологічні дослідження насамперед серед протестної частини суспільства.

Згідно з їхнім недавнім опитуванням, про стратегію опозиції на референдумі чули 93 відсотки опитаних, з них підтримує план - понад 70 відсотків. Аналізуючи ці дані, Шрайбман зауважив, що "протестна" аудиторія заклик опозиції сприйняла. "Але щодо решти суспільства, я не впевнений, що стратегію помітили або помітить переважна більшість білорусів. У країні повним ходом іде деполітизація, і кампанія загалом не викликає живого інтересу у суспільства".

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Хто не підтримав стратегію опозиції?

Серед політичних сил об'єднану стратегію опозиції підтримали не всі. Найгучніший її критик - кандидат на президентських виборах у Білорусі 1994 року та лідер партії "КХП-БНФ" Зенон Позняк. В інтерв'ю "Радіо Рація" він заявив, що у референдумі не можна брати участь.

"Для фальсифікаційної машини голосування потрібне лише одне - щоб люди прийшли на дільниці. Не має значення, як вони голосуватимуть. Тому ті, хто вдає, що не розуміють цього і закликають людей, працюють не на білоруський народ, не на Білорусь, а на Москву та режим", - вважає Позняк.

Також серед демсил, які об'єдналися для спільної стратегії, відсутній штаб Віктора Бабаріко, який був одним із найпопулярніших у 2020 році, а також оргкомітет партії "Разам" ("Разом". - Ред.). Втім, 1 лютого в телеграм-каналі штабу була опублікована офіційна заява, згідно з якою вони закликають білорусів "приходити на дільниці в день голосування, висловлювати свою незгоду будь-якими законними способами та посміхатися одне одному".

У повідомленні штаб наголошує, що "для демонстрації незгоди абсолютно неважливо, чи стоїть у бюлетені позначка "проти" або він визнаний недійсним". На питання DW про те, чому команда не приєдналася до загальної стратегії демсил, у пресслужбі заявили: "Ми постійно в контакті з демсилами, у момент обговорення стратегії були спостерігачами. Ми також дотримуємось спільної позиції з демсилами щодо майбутнього референдуму та маємо незначні розбіжності, пов'язані насамперед з агітаційною кампанією".

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Владу Білорусі злить стратегія опозиції

Білоруській владі про стратегію опозиції на референдумі, очевидно, відомо. Представник білоруського Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією В'ячеслав Орловський в ефірі держканалу заявив, що опозиція готує зрив референдуму, і попередив, що "усі підбурювачі, які знаходяться в країні, до вчинення подібних антидержавних дій будуть ізольовані, притягнуті до відповідальності". Крім того, ЦВК Білорусі відмовився від використання передньої шторки в кабінах для голосування під час референдуму, аргументуючи це "боротьбою з коронавірусом".

На думку Шрайбмана, план опозиції владу злить: "Їх напружує, що хтось намагається ламати їхній сценарій, і силовики з цим боротимуться. Захід зі шторкою покликаний працювати на фактор страху, щоб люди думали, що за ними стежать. Буде недопуск спостерігачів на дільниці, можуть притягувати до відповідальності тих, хто закликає робити бюлетені недійсними". А втім, через невисокий інтерес до референдуму в суспільстві ця кампанія не є великим стресом для режиму, наголосив Шрайбман.