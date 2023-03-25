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Тюрма в БілорусіФото: Zuma Press/IMAGO
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У Білорусі набули чинності поправки щодо смертної кари

Анастасія Шепелева | Дмитро Андрєєв
1 год. тому

За державну зраду чиновників та військових у Білорусі тепер можуть стратити.

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У Білорусі в суботу, 25 березня, набули чинності поправки до кодексів про кримінальну відповідальність, що передбачають смертну кару для чиновників і військовослужбовців за державну зраду, а також кримінальну відповідальність за пропаганду тероризму і дискредитацію армії.

Законопроєкт "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності" Рада міністрів внесла до парламенту Білорусі наприкінці жовтня 2022 року. Наприкінці лютого 2023 року він пройшов два читання в парламенті, після чого був схвалений верхньою палатою білоруського парламенту. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко підписав документ 9 березня, а 14 березня закон опублікували на національному правовому інтернет-порталі Білорусі. У документі йдеться, що він набуває чинності через десять днів після офіційного опублікування.

Відповідно до закону, кримінальна відповідальність "за зраду державі", вчинену посадовою особою, поширюється на всіх, хто обіймає держпосади. У цьому випадку в документі передбачена можливість застосувати покарання у вигляді довічного позбавлення волі або смертної кари.

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Статті за пропаганду тероризму та дискредитацію армії

Крім того, за низку злочинів антидержавної спрямованості встановили додаткове покарання у вигляді штрафу в розмірі до 50 тисяч базових величин (близько 680 тисяч євро). Цей захід, на думку авторів поправок, "покликаний забезпечити безумовне відшкодування шкоди, заподіяної такими діяннями, і позбавлення осіб, які їх вчинили, засобів для продовження злочинної діяльності".

Закон також запроваджує кримінальну відповідальність за "пропаганду тероризму, дискредитацію збройних сил, інших військ і військових формувань, воєнізованих організацій та порушення вимог щодо захисту державних секретів". Від трьох до 10 діб збільшили термін затримання підозрюваних у вчиненні держзради, змові або інших діях з метою захоплення державної влади, а також у шпигунстві та агентурній діяльності.

Водночас поправки передбачають звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто здійснював підготовку до диверсії, але відмовився від своїх намірів і посприяв в запобіганні злочину.

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