В ООН зафіксували злочини проти людяності в Білорусі

У Білорусі вчиняються систематичні порушення міжнародного права в галузі прав людини, зокрема незаконне позбавлення життя і численні випадки тортур та сексуального насильства, йдеться у звіті ООН.

В Організації Об'єднаних Націй повідомили про численні порушення прав людини в Білорусі, деякі з яких можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), оприлюдненому в п'ятницю, 17 березня.

"Наша доповідь представляє неприйнятну картину безкарності і практично повного знищення простору діяльності громадянського суспільства та основних свобод у Білорусі", - заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk).

Він закликав білоруську владу зупинити масові репресії щодо свого народу, а також провести неупереджені та прозорі розслідування для того, щоб забезпечити притягнення до відповідальності винних у серйозних порушеннях.

Кампанія репресій спрямована проти інакодумців

У переліку порушень міжнародного права в сфері прав людини у звіті називається незаконне позбавлення життя і численні випадки позбавлення волі, тортур і жорстокого поводження, а також сексуального і гендерно-обумовленого насильства, порушення прав на свободу вираження поглядів, мирних зібрань та асоціацій, відмову в належній правовій процедурі і праві на рівний захист з боку закону.

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У доповіді зазначається, що порушення відбувалися в рамках кампанії насильства і репресій, свідомо спрямованої проти тих, хто перебував в опозиції до влади чи висловлював критичну думку або підозрювався в цьому.

Зокрема, побиття тисяч демонстрантів, які вийшли на протест проти сумнівних результатів виборів влітку 2020 року було схвалене, координувалося і відкрито підбурювалося урядом на найвищому рівні, стверджується у звіті ООН.

Число зґвалтувань може бути вищим - ООН

Окрім того, УВКПЛ зареєструвало понад 100 випадків сексуального та гендерно-обумовленого насильства щодо затриманих. Водночас там припускають, що ця цифра може бути занижена через стигму, страх репресій і відмову в доступі в Білорусь фахівцям УВКПЛ з розслідування порушень прав людини.

Також ухвалення судами суворих вироків свідчить про інструменталізацію правосуддя та зловживання судовою системою щодо представників опозиції, блогерів, журналістів, правозахисників, профспілкових активістів та адвокатів, йдеться в звіті.

За даними УВКПЛ, станом на 17 березня в Білорусі ув'язненні за політичними звинуваченнями 1462 людини. В ООН закликають владу в Білорусі негайно звільнити їх та припинити систематичні репресії щодо тих, хто вважається опозиційно налаштованими.

Звіт склали за підсумками розгляду ситуації у сфері прав людини в Білорусі за період з 1 травня 2020 по 31 грудня 2022 року. В його основі - інтерв'ю з 207 жертвами і свідками, а також аналіз понад 2,5 тисячі доказів, зокрема фотографій, відео, медичних і судових документів.

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