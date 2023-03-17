  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Жінка тримає плакат із написом "На Окрестіна тортури та смерть", серпень 2020 року
Жінка тримає плакат із написом "На Окрестіна тортури та смерть", серпень 2020 рокуФото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance
СуспільствоБілорусь

В ООН зафіксували злочини проти людяності в Білорусі

Анастасія Шепелева
1 год. тому

У Білорусі вчиняються систематичні порушення міжнародного права в галузі прав людини, зокрема незаконне позбавлення життя і численні випадки тортур та сексуального насильства, йдеться у звіті ООН.

https://p.dw.com/p/4Ora4

В Організації Об'єднаних Націй повідомили про численні порушення прав людини в Білорусі, деякі з яких можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), оприлюдненому в п'ятницю, 17 березня.

"Наша доповідь представляє неприйнятну картину безкарності і практично повного знищення простору діяльності громадянського суспільства та основних свобод у Білорусі", - заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk). 

Він закликав білоруську владу зупинити масові репресії щодо свого народу, а також провести неупереджені та прозорі розслідування для того, щоб забезпечити притягнення до відповідальності винних у серйозних порушеннях.

Кампанія репресій спрямована проти інакодумців

У переліку порушень міжнародного права в сфері прав людини у звіті називається незаконне позбавлення життя і численні випадки позбавлення волі, тортур і жорстокого поводження, а також сексуального і гендерно-обумовленого насильства, порушення прав на свободу вираження поглядів, мирних зібрань та асоціацій, відмову в належній правовій процедурі і праві на рівний захист з боку закону.

Читайте також: Як ''виховують'' працею засуджених у Білорусі

У доповіді зазначається, що порушення відбувалися в рамках кампанії насильства і репресій, свідомо спрямованої проти тих, хто перебував в опозиції до влади чи висловлював критичну думку або підозрювався в цьому.

Зокрема, побиття тисяч демонстрантів, які вийшли на протест проти сумнівних результатів виборів влітку 2020 року було схвалене, координувалося і відкрито підбурювалося урядом на найвищому рівні, стверджується у звіті ООН.

Число зґвалтувань може бути вищим - ООН

Окрім того, УВКПЛ зареєструвало понад 100 випадків сексуального та гендерно-обумовленого насильства щодо затриманих. Водночас там припускають, що ця цифра може бути занижена через стигму, страх репресій і відмову в доступі в Білорусь фахівцям УВКПЛ з розслідування порушень прав людини.

Також ухвалення судами суворих вироків свідчить про інструменталізацію правосуддя та зловживання судовою системою щодо представників опозиції, блогерів, журналістів, правозахисників, профспілкових активістів та адвокатів, йдеться в звіті.

За даними УВКПЛ, станом на 17 березня в Білорусі ув'язненні за політичними звинуваченнями 1462 людини. В ООН закликають владу в Білорусі негайно звільнити їх та припинити систематичні репресії щодо тих, хто вважається опозиційно налаштованими.

Звіт склали за підсумками розгляду ситуації у сфері прав людини в Білорусі за період з 1 травня 2020 по 31 грудня 2022 року. В його основі - інтерв'ю з 207 жертвами і свідками, а також аналіз понад 2,5 тисячі доказів, зокрема фотографій, відео, медичних і судових документів.

Читайте також: У Білорусі страчуватимуть чиновників і військових за держзраду

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Frankreich Strassburg | Flaggen der Ukraine und Europa am Europaparlament

Захід вітає рішення МКС про ордер на арешт Путіна

Політика3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Розвантаження зерна в Ефіопії

"Зернова угода". Що буде, якщо її не подовжать?

"Зернова угода". Що буде, якщо її не подовжать?

Економіка5 год. тому
external

Якою Україну бачать молоді українці після перемоги

Якою Україну бачать молоді українці після перемоги

Суспільство7 год. тому31:35 хв.
Російські спортсмени, які виступали під нейтральним прапором у Токіо

Наскільки "нейтральними" можуть бути російські спортсмени?

Наскільки "нейтральними" можуть бути російські спортсмени?

Спорт8 год. тому
external

Чому чеченці воюють за Україну

Чому чеченці воюють за Україну

Конфлікти8 год. тому08:33 хв.
external

Кіт Гацек із польського Щецина став зіркою соцмереж

Кіт Гацек із польського Щецина став зіркою соцмереж

Культура9 год. тому02:36 хв.
external

Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29

Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29

Конфлікти9 год. тому01:30 хв.
На головну сторінку