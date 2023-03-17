Жінка тримає плакат із написом "На Окрестіна тортури та смерть", серпень 2020 рокуФото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance
СуспільствоБілорусь
В ООН зафіксували злочини проти людяності в Білорусі
Анастасія Шепелева
1 год. тому
У Білорусі вчиняються систематичні порушення міжнародного права в галузі прав людини, зокрема незаконне позбавлення життя і численні випадки тортур та сексуального насильства, йдеться у звіті ООН.
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В Організації Об'єднаних Націй повідомили про численні порушення прав людини в Білорусі, деякі з яких можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), оприлюдненому в п'ятницю, 17 березня.
"Наша доповідь представляє неприйнятну картину безкарності і практично повного знищення простору діяльності громадянського суспільства та основних свобод у Білорусі", - заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk).
Він закликав білоруську владу зупинити масові репресії щодо свого народу, а також провести неупереджені та прозорі розслідування для того, щоб забезпечити притягнення до відповідальності винних у серйозних порушеннях.
Кампанія репресій спрямована проти інакодумців
У переліку порушень міжнародного права в сфері прав людини у звіті називається незаконне позбавлення життя і численні випадки позбавлення волі, тортур і жорстокого поводження, а також сексуального і гендерно-обумовленого насильства, порушення прав на свободу вираження поглядів, мирних зібрань та асоціацій, відмову в належній правовій процедурі і праві на рівний захист з боку закону.
У доповіді зазначається, що порушення відбувалися в рамках кампанії насильства і репресій, свідомо спрямованої проти тих, хто перебував в опозиції до влади чи висловлював критичну думку або підозрювався в цьому.
Зокрема, побиття тисяч демонстрантів, які вийшли на протест проти сумнівних результатів виборів влітку 2020 року було схвалене, координувалося і відкрито підбурювалося урядом на найвищому рівні, стверджується у звіті ООН.
Число зґвалтувань може бути вищим - ООН
Окрім того, УВКПЛ зареєструвало понад 100 випадків сексуального та гендерно-обумовленого насильства щодо затриманих. Водночас там припускають, що ця цифра може бути занижена через стигму, страх репресій і відмову в доступі в Білорусь фахівцям УВКПЛ з розслідування порушень прав людини.
За даними УВКПЛ, станом на 17 березня в Білорусі ув'язненні за політичними звинуваченнями 1462 людини. В ООН закликають владу в Білорусі негайно звільнити їх та припинити систематичні репресії щодо тих, хто вважається опозиційно налаштованими.
Звіт склали за підсумками розгляду ситуації у сфері прав людини в Білорусі за період з 1 травня 2020 по 31 грудня 2022 року. В його основі - інтерв'ю з 207 жертвами і свідками, а також аналіз понад 2,5 тисячі доказів, зокрема фотографій, відео, медичних і судових документів.