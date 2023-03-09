У Білорусі страчуватимуть за держзраду чиновників і вояків

Підписаний Лукашенком нормативний акт "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", передбачає поширення кримінальної відповідальності за зраду державі, вчинену посадовою особою, на всіх осіб, які обіймають державні посади. Водночас за зраду державі, скоєну посадовцем або військовослужбовцем, запроваджується можливість застосування виключної міри покарання - смертної кари.
7 грудня Палата представників (нижня палата парламенту - Ред.) Білорусі підтримала в першому читанні законопроєкт "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", що містив пункт про запровадження смертної кари за зраду державі. 21 лютого ці законодавчі зміни було ухвалено в другому читанні. А вже 22 лютого законопроєкт підтримали члени Ради Республіки (верхня палата парламенту - Ред.) Білорусі.