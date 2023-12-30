У Белграді пройшов найбільший з початку протестів мітинг

За словами організаторів, на чергову акцію протесту проти фальсифікацій парламентських виборів прийшли 10 тисяч людей.

У столиці Сербії Белграді у суботу, 30 грудня, відбулася найбільша за останні тижні акція протесту проти результатів виборів у країні, повідомляє агентство AFP. Кілька тисяч прихильників опозиційної коаліції "Сербія проти насильства" пройшли маршем центром міста до будівлі Конституційного суду, де було встановлено сцену для проведення мітингу.

За словами організаторів акції, у ній взяли участь 10 тисяч людей. Протест став продовженням 24-годинної блокади вулиць в урядовому кварталі Белграда, організованої студентами з руху "Боротьба".

Як передає телеканал N1, організатори протестів заявили, що в акціях біля будівлі виборчої комісії більше немає сенсу, оскільки там нікого не лишилось. Але після Нового року пікети триватимуть.

У Сербії проводять перевибори на 30 виборчих дільницях

У суботу більш ніж на 30 виборчих дільницях по всій країні відбувається повторне голосування на парламентських виборах. Правом голосу можуть скористатися 19,5 тисяч сербів. Вибори проводяться повторно на тих дільницях, де неможливо було затвердити результати голосування 17 грудня, а також там, де результати анульовані через порушення.

Протестувальники вимагають повністю анулювати результати виборів та оголосити проведення нових.

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Партія Вучича оголосила себе переможцем на виборах

Щоденні акції протесту тривають у Сербії від 17 грудня, коли правляча Сербська прогресивна партія (SNS) президента Олександра Вучича перемогла, здобувши близько 47 відсотків голосів виборців. Опозиційна коаліція "Сербія проти насильства" набрала 23 відсотки.

Наступного дня після голосування міжнародна місія спостерігачів, що включає представників ОБСЄ, Європарламенту та Європейської ради, повідомила про низку порушень на виборчих дільницях, зокрема про випадки насильства, купівлю голосів та вкидання до скриньок підроблених бюлетенів. Вучич відкидає звинувачення у фальсифікації. У виборчкому Сербії також заявили, що не виявили її ознак.

Протести, що почалися у відповідь, тривають уже другий тиждень. Їх кульмінацією стали заворушення в Белграді в неділю, 24 грудня, коли сотні демонстрантів спробували увірватися в будівлю столичної міськадміністрації, деякі з них побили шибки. Поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, десятки людей були затримані.