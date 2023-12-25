Протести в Сербії: Вучич заявляє про провокації з-за кордону

Після виборів серби скандують "Злодії", "Вучич - це Путін". Сербський президент заявив, що протести можуть бути організовані з-за кордону. В Росії звинувачують "колективний Захід" у дестабілізації Сербії.

У столиці Сербії Белграді ввечері неділі, 24 грудня, відбулися масові протести проти ймовірних фальсифікацій на парламентських і місцевих виборах.

У будівлі мерії, яку штурмували сотні мітингарів, розбили вікна. Протестувальники вигукували "Відкрийте двері" та "Злодії", закидаючи будівлю яйцями й камінням, а деякі скандували "Вучич - це Путін", пише агенція Associated Press. Спецназ, який забарикадувався всередині, застосував проти них сльозогінний газ і перцеві балончики, щоб не допустити всередину. Згодом поліція відтіснила натовп з центру міста.

Президент Александар Вучич повідомив, що на протестах затримали понад 35 людей, і "анонсував" нові затримання. Заяви про фальсифікації на виборах він назвав відвертою "брехнею", яку просуває політична опозиція. При цьому міжнародні спостерігачі підтверджують численні порушення, включаючи випадки купівлі голосів і вкидання бюлетенів, як і несправедливі умови для опозиційних кандидатів через упередженість ЗМІ та зловживання державними ресурсами під час кампанії.

Вучич заявив, що заворушення після виборів могли бути спровоковані та організовані з-за кордону, щоб повалити сербський уряд. "Це була спроба насильницького захоплення державних установ", - сказав президент провладному телеканалу Pink TV. Жодних доказів словам про закордонний вплив він не надав.

РФ звинувачує "колективний Захід" у дестабілізації Сербії

Тим часом речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова звинуватила "колективний Захід у спробах дестабілізувати ситуацію" в Сербії. Речник Кремля Дмитро Пєсков привітав результати виборів і висловив сподівання на "подальше зміцнення дружби" між країнами.

Як нагадує агентство AFP, Сербія майже повністю залежить від російського газу, не приєдналась до міжнародних санкцій проти РФ за її війну проти України, втім засудила в Організації Об'єднаних Націй агресію Росії. Ще перед позачерговими парламентськими виборами в Сербії деякі спостерігачі вказували, що РФ бере активну участь у виборчій кампанії, зокрема через пропаганду в ЗМІ.

Протести в Сербії розпочалися 18 грудня, одразу після виборів, на яких перемогла правляча правопопулістська Сербська прогресивна партія (SNS) Вучича. Вона, за офіційними даними отримала 46,72 відсотка голосів, тоді як опозиційна група "Сербія проти насильства" - 23,56 відсотка.

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