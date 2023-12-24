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ПолітикаСербія

У столиці Сербії - нові акції проти фальсифікації виборів

Павло Мильников | Дмитро Шварц
24 грудня 2023 р.

Після перемоги блока президента Вучича на виборах до парламенту сербська опозиція протестує. Міжнародні спостерігачі заявили про численні порушення.

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Протести у Белграді (24 грудня 2023 року)
Протести у Белграді (24 грудня 2023 року)Фото: Alexander Dzyuba/TASS/dpa/picture alliance

У столиці Сербії ввечері неділі, 24 грудня, знову відбуваються масові протести проти ймовірних фальсифікацій на парламентських та місцевих виборах. На вулиці Белграда вийшли тисячі людей, зазначає агентство Reuters. Деякі з демонстрантів скандували "Вучич - злодій", маючи на увазі президента країни Олександра Вучича.

Сотні протестувальників спробували проникнути в будівлю міської адміністрації, деякі почали бити вікна. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб перешкодити демонстрантам. На момент публікації відомостей про затриманих та постраждалих не надходило.

Як повідомляє "Інтефакс" з посиланням на балканські ЗМІ, президент Вучич запевнив, що акція протесту опозиції в центрі Белграда не загрожує владі.

"Я хочу сказати громадянам Сербії, не хвилюйтеся, тому що ніякої революції не відбувається", - зазначив він.

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Перемога правлячого блоку президента

Вибори у Сербії відбулися 17 грудня. Правляча правопопулістська Сербська прогресивна партія (SNS) президента Вучича отримала 46,72 відсотка голосів на виборах до Народної скупщини (однопалатний парламент), що випливає з попередніх офіційних результатів. Опозиційна група "Сербія проти насильства" набрала 23,56 відсотка.

Президент Сербії Олександр Вучич
Президент Сербії Олександр ВучичФото: Darko Vojinovic/AP Photo/picture alliance

Наступного дня міжнародна місія спостерігачів з числа представників Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), парламенту Євросоюзу та Європейської ради повідомила про низку порушень на виборчих дільницях, зокрема, про випадки насильства, купівлю голосів та вкидання до скриньок підроблених бюлетенів. Вучич звинувачення у фальсифікації відкидає.

Увечері 18 грудня тисячі прихильників сербської опозиції провели у Белграді першу акцію протесту проти ймовірних фальсифікацій. Віце-президент соціал-демократичної Партії свободи та справедливості Марініка Тепіч оголосила безстрокове голодування до скасування результатів виборів у Белграді.

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