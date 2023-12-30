У Сербії проходять повторні вибори на понад 30 дільницях

У Сербії 30 грудня проводять перевибори на понад 30 виборчих дільницях. Між тим, протестувальники вимагають повного скасування результатів голосування, перемогу в якому здобув блок президента Александара Вучича.

На тлі протестів проти результатів парламентських виборів у Сербії у суботу, 30 грудня, проходить повторне голосування на понад 30 виборчих дільницях, де мають право голосу близько 19,5 тисячі виборців. Також перевибори відбуваються на трьох дільницях у Белграді, де обирають радників міських зборів, повідомляє сербський державний мовник PTC.

Як зазначає видання, повторно виборці голосують на тих дільницях, де не вдалося встановити результати голосування 17 грудня, а також там, де підсумки були анульовані через виявлені порушення. Виборчі дільниці будуть відкриті до 20 години за Белградом.

Напередодні, 29 грудня, учасники акції протесту проти результатів виборів у Сербії на добу заблокували урядовий квартал Белграда.Учасники акції, більшість з яких - студенти, встановили 15 наметів на перехресті біля міністерства державного і локального самоврядування Сербії.

Вони вимагають від влади опублікувати документи виборчої комісії за результатами виборів і звинувачують владу у фальсифікаціях і залученні до голосування в Белграді великої кількості прихильників уряду, які не живуть у столиці, а також десятків тисяч жителів сусідньої Республіки Сербської, яких автобусами привозили в місто в день виборів. Проведення перевиборів на кількох ділянках активістів не влаштовує, натомість вони вимагають повністю анулювати результати виборів і оголосити проведення нових.

Спостерігачі повідомили про порушення на виборах

Протести у Сербії почалися після парламентських виборів 17 грудня. Блок "Александар Вучич - Сербія не має зупинятися", який очолює Сербська прогресивна партія (SNS), здобув на них перемогу, отримавши близько 47 відсотків голосів, опозиційна партія "Сербія проти насильства" набрала 23 відсотки.

Наступного дня міжнародна місія спостерігачів, до якої входили представники ОБСЄ, Європарламенту та Європейської ради, повідомила про низку порушень на виборчих дільницях, зокрема про випадки насильства, купівлі голосів і вкидання до урн підроблених бюлетенів. Вучич відкидає звинувачення у фальсифікаціях. У виборчкомі Сербії також заявили, що не виявили їхніх ознак.

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