Протести в Белграді: демонстранти оголосили добову "блокаду"

Протестувальники проти результатів сербських парламентських виборів планують паралізувати рух у Белграді на 24 години.

У Сербії протестувальники проти результатів парламентських виборів планують паралізувати рух у столиці країни Белграді на добу. Блокаду доріг планують з полудня п'ятниці, 29 грудня, протягом 24 годин, а для суботньої акції протесту вуличний рух обіцяють розблокувати, передає агентство AFP.

На суботу, 30 грудня, центральна виборча комісія призначила повторне голосування на 30 виборчих дільницях, але протестувальників це не влаштовує - вони вимагають повністю анулювати результати виборів і оголосити проведення нових.

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Партія Вучича перемогла на виборах, люди протестують

Акції протесту тривають після парламентських виборів 17 грудня. Правляча правопопулістська "Сербська прогресивна партія" (SNS) президента Александара Вучича, за офіційними даними, здобула 47 відсотків голосів, тоді як опозиційна "Сербія проти насильства" - 23 відсотки.

Наступного дня міжнародна місія спостерігачів, до якої входили представники Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Європейського парламенту та Європейської ради, повідомила про низку порушень на виборчих дільницях, зокрема про випадки купівлі голосів і вкидання до урн підроблених бюлетенів.

Влада відкидає звинувачення у фальсифікації виборів. Акції протесту тисяч прихильників сербської опозиції спершу тривали мирно, втім у неділю, 24 грудня, сотні демонстрантів спробували увірватися в мерію, вибивши скло в будівлі. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ і затримала десятки людей.

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