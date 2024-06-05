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У Байдена анонсували поставки зброї Києву найближчим часом

Дмитро Шварц
5 червня 2024 р.

Україна впродовж найближчих тижнів може розраховувати на додаткові пакети військової допомоги, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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Джейк Салліван очікує на заяви про додаткові пакети військової допомоги Україні найближчими тижнямиФото: Ken Cedeno/abaca/picture alliance

Україна впродовж найближчих тижнів може розраховувати на додаткові пакети військової допомоги. Про це у середу, 5 червня, заявив журналістам радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Я думаю, що вільний світ, нації, які об'єдналися для підтримки України, мають не просто підтвердити, а подвоїти цю підтримку, і ця частина включає в себе те, щоб ми переконалися, що ми надаємо реальні матеріальні, відчутні можливості Україні. Я думаю, що найближчими тижнями ви можете очікувати оголошення  подальших поставок суттєвого потенціалу в Україну", - зазначив він.

Також Салліван нагадав, що президент США Джо Байден дозволив бити американською зброєю по території РФ на Харківському напрямку. За його словами, Україна до того опинилася "в глибокій ямі" через затримку військової допомоги від США, але зараз, коли американська зброя поступово поступає на фронт і "робить різницю", Україна починає себе "викопувати".

Крім цього, він наголосив, що наразі США не планують надсилати в Україну американських військових інструкторів чи регулярні війська.

Раніше цього дня газета Financial Times з посиланням на документи, які опинилися в її розпорядженні, заявила про те, що США готові надати Україні кредит у 50 мільярдів доларів, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених у Європейському Союзі російських активів за умови продовження Євросоюзом антивоєнних санкцій проти Москви на невизначений термін.

"Щоб США не залишилися без повернення платежів, Вашингтону необхідно, щоб ЄС продовжив до кінця війни свої санкції, накладені на російські активи. Термін дії цих санкцій спливає кожні шість місяців, і для їхнього продовження необхідне одноголосне схвалення в Євросоюзі", - йдеться у публікації газети.

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