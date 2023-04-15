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Затримання чоловіка, підозрюваного у вчиненні вибуху в ЯпоніїФото: Kyodo/REUTERS
ЗлочинністьЯпонія

У Японії перед виступом прем'єра Кісіди пролунав вибух

Сергій Ромашенко | Ольга Журавльова
41 хв. тому

Невідомий кинув димову шашку біля місця виступу Фуміо Кісіди. Прем'єр-міністр не постраждав та був евакуйований.

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Гучний вибух прогримів у суботу, 15 квітня, поблизу місця проведення виступу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди в місті Вакаяма на заході країни. Згідно з повідомленнями японських ЗМІ, перед виступом Кісіди невідомий кинув предмет, схожий на димову шашку або сигнальну ракету, який потім вибухнув.

Під час інциденту глава уряду розмовляв із кандидатом від правлячої Ліберально-демократичної партії на додаткових виборах до нижньої палати парламенту. Кісіда був евакуйований і доставлений у поліцейське управління Вакаями, йому нічого не загрожує. Нападника затримали співробітники служби безпеки ще до того моменту, як прогримів вибух.

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Кісіда вибачився перед присутніми

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На захід із Кісідою зібралися кілька сотень людей. Через деякий час після інциденту Фуміо Кісіда покинув поліцейське управління, щоб виступити із запланованою промовою. Він вибачився перед місцевими жителями за занепокоєння, спричинене вибухом. "Те, що сталося, завдало вам багато занепокоєння і незручностей, я прошу у вас вибачення", - цитує прем'єра агентство Kyodo.

У липні 2022 року колишній військовий моряк Тецуя Ямагамі пострілом у спину вбив експрем'єра Японії Сіндзо Абе, який виступав на передвиборчому мітингу на одній із вулиць Нари на південному заході головного японського острова Хонсю. Стрільця схопила і заарештувала охорона вбитого політика на місці злочину. Після цього в Японії посилили заходи безпеки.

У травні в Хіросімі запланована зустріч глав держав і урядів країн Великої сімки (G7).

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