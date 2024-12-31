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У 2024 році з Росії до України повернули 449 дітей

Дмитро Шварц
31 грудня 2024 р.

У 2024 році на підконтрольну Україні територію повернули 449 дітей, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Дитячий майданчик на тлі пошкодженого будинку у Харкові (архівне фото)
У 2024 році на підконтрольну Україні територію повернули 449 дітейФото: Wolfgang Schwan/AA/picture alliance

У 2024 році на підконтрольну Україні територію повернули 449 дітей, повідомив у вівторок, 31 грудня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

За його словами, серед повернених дітей - п'ятеро, які нещодавно разом із мамами змогли виїхати з тимчасово захоплених територій у межах ініціативи Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

За даними української влади, в Росію за час повномасштабної війни депортовані майже 20 тисяч дітей, яких вдалося ідентифікувати. Офіційний Київ переконаний, що справжні цифри можуть бути набагато вищими.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії.

Нагадаємо, нещодавно американська Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я (Yale HRL) оприлюднила дослідження "Російська система примусового усиновлення та опіки дітей з України". Його автори дійшли висновку, що РФ проводить системне, зумисне та широкомасштабне примусове усиновлення дітей з України, і ця операція з викрадення та незаконного усиновлення "була ініційована президентом РФ Володимиром Путіним та його підлеглими з наміром русифікувати українських дітей", а накази про депортацію та примусове усиновлення виконувалися "численними елементами уряду РФ у тісній співпраці з посадовцями" окупованих українських територій.

Дослідникам вдалося ідентифікувати місцезнаходження 314 українських дітей, які були викрадені російською владою та незаконно віддані на усиновлення у РФ.

Історія українського підлітка, якого вдалося повернути з РФ

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