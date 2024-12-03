Як РФ краде і перетворює на росіян українських дітей - звіт

Російська Федерація проводить системне, зумисне та широкомасштабне примусове усиновлення дітей з України. Ця операція з викрадення та незаконного усиновлення "була ініційована президентом РФ Володимиром Путіним та його підлеглими з наміром русифікувати українських дітей", а накази про депортацію та примусове усиновлення виконувалися "численними елементами уряду РФ у тісній співпраці з посадовцями" окупованих українських територій. До таких висновків прийшли автори звіту "Російська система примусового усиновлення та опіки дітей з України", підготовленого Лабораторією гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я (Yale HRL), що у США.

Звіт охоплює період у двадцять місяців, починаючи від лютого 2022 року. За допомогою різних джерел інформації та систем пошуку дослідникам Єльського університету вдалося зробити найповніший на сьогодні пошук та виявлення місць перебування українських дітей, які були вивезені до Росії та передані там до програм усиновлення чи у прийомні сім'ї. Окрім того, у звіті відтворена схема, яка складається "з окремих осіб, урядових та неурядових організацій, юридичних маневрів, процедур і систем, які використовуються режимом президента РФ Володимира Путіна для того, щоб сприяти усиновленню дітей з України". "Цей звіт детально описує процес того, як українські діти України потрапили під опіку Росії, логістичні та транспортні шляхи, які використовуються для їх переміщення з України до РФ та в її межах, а також процедури, за допомогою яких діти були натуралізовані як російські громадяни і розміщені у російських прийомних сім’ях чи внесені до бази даних РФ на усиновлення", - йдеться у документі.

Викрадених дітей з України вивозили військові літаки РФ

Дослідникам Yale HRL, котрі брали участь у роботі над звітом, вдалося ідентифікувати 314 дітей з України, які були незаконно вивезені до Росії і внесені там до програми примусового усиновлення після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 р. "Повітряно-космічні сили Росії та авіація під прямим контролем офісу президента Путіна перевезли кілька груп дітей з України на військово-транспортних літаках під прапором Російської Федерації (…) у період з травня по жовтень 2022 року", - говориться у звіті. Щонайменше 67 із 314 українських дітей, яких вдалося ідентифікувати, вже є "натуралізованими російськими громадянами". Проте дослідники Yale HRL роблять "обґрунтоване припущення", що кількість "формально натуралізованих українських дітей значно більша".

Вдалося ідентифікувати і проміжні пункти, де утримувалися викрадені українські діти до того, як їх було переведено до освітніх установ в РФ і з подальшим внесенням їхніх імен до бази даних для усиновлення. Це, зокрема чотири центри тимчасового розміщення і школи в Курській та Ростовській областях. У звіті також наголошується, що перед тим, як імена українських дітей були внесені до російські бази даних, "їх піддавали проросійському перевихованню".

Російська влада "замітає сліди" викрадення

Щонайменше 208 із 314 ідентифікованих дітей були віддані на усиновлення чи під опіку громадян Росії. Приблизно половина з 314 дітей мають братів і сестер, чиї імена також внесені у базу даних на усиновлення. Автори називають "принаймні один випадок", коли четверо рідних братів і сестер були розлучені при незаконному усиновленні.

У своїх пошуках місця знаходження викрадених українських дітей дослідники Yale HRL виявили, що вони можуть знаходитися у "щонайменше 21 регіонах Росії". Наразі імена дітей з України значаться "у трьох головних базах даних як діти, народжені в Росії". "Ці бази даних тісно пов’язані та координуються російським федеральним урядом", - вказується у звіті. Для того, щоб легітимізувати депортацію та незаконне усиновлення українських дітей російськими громадянами, "Росія використовує консультації психологів". Було виявлено випадки, коли "російські спеціалісти зі сфери психічного здоров’я"спеціально "підбирали" дитину з України для російської родини, яка хотіли її усиновити.

Після того, як у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової , "агентства, які керують російськими базами даних" обмежили відкриту інформацію, за допомогою якої можна ідентифікувати особи викрадених з України дітей. А дані, що можуть становити інтерес для слідства, і повідомлення російських ЗМІ про усиновлення, "були видалені у різні моменти до 15 серпня 2024 року".

"Систему усиновлення українських дітей наказав створити Путін"

"Система примусового усиновлення та передачі у прийомні сім’ї в Росії була створена за наказом та підтримується президентом Володимир Путіним і уповноваженою президента з питань прав дитини Марії Львової-Бєлової. Серед головних посадових осіб і організацій, які відіграють роль у розробці та контролі програми: заступниця секретаря генеральної ради партії "Единая Россия", заступниця голови Держдуми Федеральних Зборів РФ Анна Кузнєцова, глави так званих "ЛНР" і "ДНР", міністерство освіти РФ та посадові особи "Единой России", - говориться у звіті.

Дослідники Yale HRL створили досьє на кожну викрадену дитину , яку їм вдалося ідентифікувати. До нього внесені ім’я дитини, її виявлені фото та відеозаписи, дата народження, ймовірні брати та сестри, стан здоров'я згідно з базами даних, можлива причина відсутності батьківської опіки, місце в Україні, звідки дитина була вивезена, та останнє відоме місце перебування на території Росії. Автори звіту зі зрозумілих причин не діляться цієї інформацією з громадськістю. Натомість досьє дітей були передані до Офісу прокурора МКС, вони також є доступними для перевірки відповідними правоохоронними органами та для уряду України, говориться у звіті.

Читайте також: Україна закликає ЄП створити підкомітет з повернення депортованих до РФ дітей