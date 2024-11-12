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Київ закликає ЄП допомогти повернути викрадених Росією дітей

Вікторія Власенко
12 листопада 2024 р.

Україна пропонує Європарламенту створити спеціальний орган, який би опікувався поверненням викрадених Росією українських дітей. Євродепутати закликають тиснути на Москву у цьому питанні новими санкціями.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пропонує створити в Європарламенті спеціальний постійний орган, який би опікувався питанням повернення викрадених Росією українських дітейФото: Volodymyr Tarasov/Ukrinform/IMAGO

Для того, щоб Україна спільно із західними партнерами могла системно та ефективно вести роботу з повернення примусово депортованих до Росії українських дітей, необхідно створити спеціальний постійний орган - робочу групу чи підкомітет, який би опікувався цим питанням. З таким закликом до Європарламенту звернувся уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час свого перебування в Брюсселі. У вівторок, 12 листопада, він взяв участь у дискусії "Примусове переміщення та депортація українських дітей Росією: розширення колективних дій за повернення дітей додому", яка відбулась у стінах Європарламенту.

Для повернення українських дітей потрібні зусилля не лише Європи

Як повідомив Лубінець, на сьогодні в Україні офіційно зафіксовано близько 20 тисяч випадків незаконної депортації дітей до РФ або на окуповані Росією території, проте насправді ця цифра може бути набагато більшою. Російська сторона не надає українській владі інформації про місцеперебування викрадених дітей, через що процес їх пошуку і повернення дуже складний і повільний, сказав він.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини, у Росії щодо дітей, примусово вивезених з України, запроваджена "системна політика знищення української ідентичності": дітей  мілітаризують, віддають на виховання в російські родини, видають їм російські документи. Омбудсмен також розповів, що в української сторони є докази того, що на тимчасово окупованих територіях неповнолітніх утримують у тюрмах, де вони зазнають катувань та жорстокого поводження.

Спеціальний представник ЄС з питань прав людини Олоф Скуг, який виступив під час дискусії, вважає, що Євросоюз повинен робити більше для повернення дітей. Водночас він відзначив, що дипломатичні зусилля з цього приводу "треба поширювати поза межі Європи", а євродепутати мають говорити "про терміновість" питання зі своїми національними урядами. Відповідаючи на запитання DW, чи існує діалог між ЄС та офісом омбудсмена Росії щодо повернення вивезених українських дітей, Олаф Скуг повідомив, що "жодних контактів не відбувається".

Євродепутати наполягають на нових санкціях проти Москви

Росія скоює "найтяжчий злочин - злочин проти дітей", тому що почувається безкарною, і ЄС має нагадувати Москві, що ціну за це доведеться заплатити, заявив, у свою чергу, фінський євродепутат від Європейської народної партії Пекка Товері. Він вважає, що нова Єврокомісія повинна накласти додаткові санкції на РФ. "Ми маємо дізнатися ім'я кожного, хто бере участь у цій операції (вивезення та індоктринація українських дітей. - Ред.) і ввести проти них санкції", - заявив фінський євродепутат.

Товері переконаний, що президент РФ Володимир Путін, на арешт якого за звинуваченням у депортації українських дітей видав ордер Міжнародний кримінальний суд, "не скоює цього сам". "Нам треба докласти більше зусиль, щоб знайти кожного на всіх ланках цього ланцюга і змусити їх заплатити за цей злочин", - наголосив політик. На його думку, якщо цього не зробити, "тоді те, що відбувається зараз з Україною, може у майбутньому відбутися з нами".

Ukraine Autorin der Deutschen Welle Victoria Vlasenko
Вікторія Власенко висвітлює теми європейської та євроатлантичної інтеграції України
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