Розслідування NYT: як РФ вивезла дітей з окупованого Херсона

Восени 2022 року представники РФ вивезли з Херсонського будинку дитини у окупований Крим 46 малюків. Більшість з них - досі там і можуть бути всиновлені на території РФ. Журналісти NYT з'ясували, як це сталося.

У жовтні 2022 року російські чиновники та представники окупаційної влади Криму вивезли 46 дітей з Херсонського будинку дитини на територію окупованого півострова Крим. Більшість з них досі перебувають там і можуть бути усиновлені в Росії. Про це йдеться у розслідуванні The New York Times, оприлюдненому у неділю, 2 червня.

Журналісти відстежили, як ціла мережа посадовців та політиків, пов'язаних із партією президента РФ Володимира Путіна, проводила кампанію з переміщення українських дітей. "Зібрані дані вказують на те, що переміщення найвразливіших жертв війни було частиною послідовної кампанії Володимира Путіна і його прибічників, спрямованої на стирання української ідентичності дітей, - йдеться у розслідуванні. - На думку фахівців у галузі права, те, що відбулося з дітьми в подальшому, може становити воєнний злочин".

Окупаційна влада тримала дитбудинок під наглядом

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року у Херсонському будинку дитини - державній установі для дітей з особливими потребами - перебували понад півсотні дітей. Це були немовлята та діти до п’яти років, деякі з них мали серйозні захворювання.

Як встановили журналісти, після початку наступу російських військових тодішнє керівництво дитбудинку певний час ховало дітей у підвалі місцевої церкви. За словами однієї з медсестер, зокрема і через те, що персонал побоювався, що російські військові заберуть дітей. Однак вже у квітні дітей вимушено повернули у приміщення будинку дитини.

Наступні місяці і діти, і вихователі перебували під пильним контролем "озброєних людей у військовій формі", а російські посадовці приїжджали туди й знімали фото і відео про те, як вони допомагають дітям. Серед візитерів, як встановили журналісти, був член російського парламенту від політичної партії Путіна "Единая Россия" Ігор Кастюкевич.

Згодом дитбудинок очолило нове, лояльне до окупаційних сил керівництво, а установу зареєстрували як юридичну особу, підпорядковану новій окупаційній адміністрації.

Читайте також: "Росія викрадає дітей, щоб путінізувати їх"

Як дітей легалізували в юридичній площині РФ

Перевезти дітей російські посадовці вирішили, коли Путін оголосив про незаконну анексію частини Херсонської і інших областей, а українські сили розпочали військову операцію зі звільнення Херсона, випливає з висновків журналістів. 21 жовтня 2022 року з будинку дитини вивезли 46 дітей. В подальшому їх розподілили у два дитячі заклади у Сімферополі, що в окупованому Криму.

Взимку 2022 року нові вихователі разом із директоркою дитбудинку Тетяною Завальською, яка виконувала роль опікуна дітей, вжили низки заходів, щоб легалізувати їхнє подальше перебування в російському суспільстві, йдеться у розслідуванні. Зрештою діти отримали російське громадянство, яке є необхідною умовою для усиновлення та влаштування у російські сім'ї.

Читайте також: "Нас забрали". Історії депортованих українських дітей

Більшість дітей все ще перебувають під владою Росії

Наразі українські слідчі намагаються розшукати та повернути дітей. Щодо Ігоря Кастюкевича і Тетяни Завальської були порушені кримінальні справи. Водночас, як йдеться в розслідуванні, фотографії цих дітей почали з'являтися у російському федеральному банку даних дітей-сиріт. У їхніх анкетах, яких було 22, було вказано, що вони з Криму, а місце народження, тобто Україна, не вказувалося.

Як встановили журналісти, принаймні двоє з вивезених з Херсона дітей були влаштовані в російські сім’ї, ще щонайменше семеро дітей - повернулися в Україну за сприяння української влади та посередників з Катару. Решта дітей все ще залишаються під владою Росії.

Читайте також: 11-річний Ілля з Маріуполя: втеча з пекла війни та депортації

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт Володимира Путіна та його Уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у незаконній депортації та переміщенні населення, зокрема, дітей з окупованих районів України до РФ.

Скільки саме дітей було примусово переміщено або депортовано в Росію, достеменно невідомо. Представники української влади переважно називають цифру близько 19 500. Приміром, днями генеральний прокурор України Андрій Костін під час відкриття виставки Living the War: Children у Києві сказав про понад 19 тисяч дітей, депортованих до Росії та окуповані нею території.