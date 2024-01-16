Правозахисники виявили 378 дітей з України у родинах в РФ

Неурядова організація "Регіональний центр прав людини" з відкритих джерел встановила місцезнаходження 378 українських дітей, депортованих до РФ та влаштованих у російські родини. Про це заявили представники організації під час презентації свого дослідження у вівторок, 16 січня, в Києві.

Як уточнила експертка "Регіонального центру прав людини" Катерина Рашевська у коментарі DW, більшість із цих дітей перебувають у Московській області. "Ми виявили, в якому регіоні або конкретному населеному пункті вони перебувають, - зазначила Рашевська. - Щодо третини із цих дітей ми маємо фотографії, знаємо, який їхній вік, чи мають вони інвалідність або вади розвитку".

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Що відомо про прийомних батьків

Крім того, правозахисники встановили імена 69 прийомних батьків. За даними організації, майже всі родини є "ресурсними", тобто вже мали прийомних дітей. "За професією серед них найбільше вчителів, - прокоментувала Рашевська. - Також є військові та колишні військові, які брали участь у чеченських війнах. Є особи, які працюють у культурній сфері, та релігійні діячі. На жаль - і це аргумент, чому ми не співпрацюємо з російськими неурядовими організаціями - серед прийомних батьків багато активістів і представників благодійних фондів".

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Всиновлення чи опіка?

Водночас правозахисники не знайшли судових рішень про всиновлення на імена прийомних батьків, яких їм вдалося ідентифікувати. "Якщо немає судового рішення - всиновлення не було", - пояснила Рашевська. При цьому вона додає, що росіяни можуть приховувати ці рішення. "Але щодо деяких дітей ми бачили документи про передачу їх під опіку", - додала експертка.

Раніше в інтервʼю DW Уповноважений Верховної Ради з прав дитини Дмитро Лубінець також заявляв про майже 400 депортованих українських дітей, влаштованих у російські родини. На його думку, усі вони були передані громадянам РФ для всиновлення.

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Скількох дітей повернули в Україну

За даними "Регіонального центру прав людини", зі 136 українських дітей, ідентифікованих у російських родинах, лише двох вдалося повернути в Україну. Загалом, за даними Національного інформаційного бюро, під час повномасштабного вторгнення було депортовано понад 19,5 тисячі українських дітей. Майже 390 із них, за цими даними, повернули в Україну.

Минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової у справі про незаконну депортацію українських дітей.