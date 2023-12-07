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Лубінець: РФ тримає в полоні 28 тисяч цивільних українців

Степан Смишляєв
7 грудня 2023 р.

Україна підтвердила перебування в полоні РФ 28 тисяч своїх цивільних громадян, повідомив Дмитро Лубінець. Дві тисячі з них - старші 65 років. Точну кількість полонених військових Україна встановити не може.

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Українські військовополонені, які були звільнені під час одного з обмінів, 3 листопада 2022 року (ілюстративне фото)
Українські військовополонені, які були звільнені під час одного з обмінів, 3 листопада 2022 року (ілюстративне фото)Фото: Head of Ukraine's Presidential Office Andriy Yermak/REUTERS

За час військової агресії Росії проти України у російський полон потрапили тисячі українських військових і цивільних, зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх" у четвер, 7 грудня.

"Цивільні заручники - на мій погляд, це нова система придушення цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України. Станом на зараз 28 тисяч підтверджених громадян України знаходяться у полоні Російської Федерації", - підкреслив омбудсмен.

Лубінець наголосив: представники України не можуть перевірити їхній стан, отримати доступ до російських в'язниць і передати полоненим ліки.

"Окремий список з-поміж цих 28 тисяч - це дві тисячі громадян України, вік яких складає більш ніж 65 років. Є випадки, коли у полон захоплюють тільки за проукраїнські вислови громадян України, які старше 80-85 років. І вкотре ми нічого не можемо з цим зробити", - заявив омбудсмен.

Він вкотре закликав міжнародну спільноту допомогти українській державі захистити своїх громадян і повернути їх.

Росія блокує доступ до військовополонених

Лубінець також обурився тим, що на відміну від України, де створений "весь спектр прав захисту" військовополонених росіян і їх відвідують представники міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) , в Росії доступ до українських військових фактично заблокований.

"Ми навіть не знаємо де вони знаходяться, ми не знаємо їхню кількість, у нас немає доступу навіть до верифікації", - зазначив він.

Омбудсмен додав, що тримають українських військових у нелюдських умовах, а найбільша офіційно зафіксована втрата ваги людини за п'ять місяців російського полону - 77 кілограмів.

Він звернувся до міжнародної спільноти, особливо до МКЧХ, з закликом забезпечувати захист українських військових, а якщо російська сторона порушує Женевські конвенції - прямо про це казати.

Лубінець також обурився відсутністю реакції МКЧХ на останній зафіксований випадок розстрілу українських військовополонених росіянами.

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В Україну повернули вісьмох депортованих дітей

Крім того, омбудсмен нагадав, що офіційно підтверджена депортація до РФ 19 546 українських дітей, зазначивши, що "Російська Федерація кожного дня продовжує депортувати все нові і нові групи дітей з території нашої держави".

Він також нагадав, що вчора в Україну вдалося повернути вісьмох депортованих дітей

Лубінець подякував Катару та Дитячому фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) за допомогу у поверненні цих дітей.

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