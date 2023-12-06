В Україну повернулися 8 дітей, яких вивозили в Росію

В Україну вдалося повернути вісьмох дітей, возз'єднаються зі своїми родинами, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у середу, 6 грудня. Ідеться про чотирьох дівчаток та чотирьох хлопців віком від 8 до 18 років, які були незаконно вивезені в Росію та окуповані нею території України.

"Це вдалося зробити завдяки спільній роботі із державою Катар, який вже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на тимчасово окупованих територіях", - написав Лубінець у Telegram.

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Напередодні Катар повідомив, що за його посередництва до України з Росії повертаються шестеро дітей. З червня Катар є посередником у питанні повернення викрадених українських неповнолітніх, які переюбувають в Росії та окупованих нею територіях України. У жовтні з допомогою Катару додому в Україну повернулися четверо українських дітей.

Наразі офіційно підтверджено, що від початку повномасштабної війни проти України у лютому 2022 року, Росія депортувала близько 20 тисяч українських дітей. Реальна кількість може бути в рази більшою, повідомив Лубінець в ефірі національного телемарафону напередодні. За його словами, повернути в Україну наразі вдалося близько 500 дітей.