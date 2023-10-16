Катар допомагає повернути в Україну викрадених РФ дітей

Катар став посередником між РФ і Україною в питанні створення механізму репатріації дітей. Реалізовуються домовленості про повернення додому чотирьох дітей. Катарські посадовці називають це "лише першим кроком".

Четверо дітей, яких викрали росіяни під час окупації територій України, вже повернулися або приїдуть в Україну найближчим часом завдяки посередництву Катару, повідомляє Reuters у понеділок, 16 жовтня.

Так, одна дитина у віці семи років вже возз'єдналася зі своєю бабусею та прямує в Україну через Естонію. За даними The Washington Post, йдеться про хлопчика, який перебував у дитячому будинку в Росії після того, як його матір заарештували в РФ. Коли і чому її затримали, наразі невідомо.

Ще трьох дітей: хлопчиків двох та дев'яти років та дівчинку 17 років, цього тижня мають передати катарським дипломатам у Москві, пише Reuters.

Водночас The Washington Post стверджує, що дворічний хлопчик вже зустрівся зі своєю бабусею в РФ і цього тижня відправиться до України. Росіяни викрали його з лікарні на Житомирщині у шестимісячному віці на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Як саме він опинився в Росії наразі невідомо.

Дев'ятирічного хлопчика росіяни депортували з Херсонщині, де він перебував з бабусею і дідусем на момент окупації. Очікується, що він повернеться в Україну у середу, 18 жовтня. У той самий день возз'єднатися з рідними має і 17-річна дівчина, родичі якої не мали змоги приїхати до РФ, щоб її забрати.

Механізм повернення дітей

Передача цих дітей відбувається відповідно до механізму повернення дітей в Україну, створеного Катаром після місяців таємних переговорів з Україною і Росією. Очікується, що в подальшому завдяки цьому механізму можна буде повернути значну кількість українських дітей, викрадених РФ.

Державна міністерка Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва Аль-Хатер підтвердила посередництво своєї країни і назвала цю репатріацію дітей "лише першим кроком".

Катарські дипломати супроводжуватимуть дітей через кордон з Естонією, Латвією чи Білоруссю або до Катару на чартерному літаку перед поверненням в Україну, розповів катарський чиновник агенції Reuters. Він також зауважив, що саме Київ звернувся до Дохи з проханням про посередництво.

Утім, скільки саме дітей Україна може повернути через цей механізм, наразі не зрозуміло. Ситуація ускладняється тим, що російський список на репатріацію містить лише сотні імен, тоді як український - імена тисяч дітей, зауважує The Washington Post. Раніше українські посадовці говорили, що офіційно задокументована депортація майже 20 тисяч дітей до РФ.

Минулого тижня заступниця Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини Нада аль-Нашіф висловлювала занепокоєння тим, що досі відсутня система повернення українських дітей, вивезених до Росії. Вона наголошувала: з 20 тисяч ідентифікованих викрадених дітей, депортованих до РФ, наразі репатріювати вдалося лише близько 400.

Саме за підозрою у причетності до викрадення українських дітей у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна і дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.