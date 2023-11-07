В Україні відкриють два нових табори для військовополонених

Кількість російських військовополонених в Україні збільшується, повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Однак він не назвав їхню кількість.

Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкриється новий табір для утримання військовополонених. Про це у вівторок, 7 листопада, повідомив у Telegram уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він додав, що в Україні також тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору.

"Збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, зниженням рівня мотивації російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною", - зазначив Лубінець, однак не назвав їх кількості.

"РФ утримує українських військових у в'язницях"

За його словами, умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Сам табір знаходиться в глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.

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Водночас Лубінець наголосив, що російська сторона утримує українських військових у звичайних в'язницях та виправних колоніях разом із ув'язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи і фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого. За даними Лубінця, наразі близько 28 тисяч українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Військовополонені в Україні і Росії: у чому різниця To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video