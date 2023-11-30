Лубінець пояснив, чому припинилися обміни полоненими з РФ

Росія блокує всі ініціативи України щодо репатріації, заявив омбудсмен. На його переконання, це елемент російської операції "Майдан-3".

Обміни полоненими між Україною та Росією вже кілька місяців не відбуваються через небажання РФ, яка блокує всі українські ініціативи в цьому напрямку, заявив у четвер, 30 листопада, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Всі ініціативи, бажання та дії України щодо повернення своїх захисників із полону наштовхується на російське небажання здійснювати повернення навіть своїх громадян. Зауважу, що чимало російських полонених писали заяви на те, що хочуть повернутися, однак їх ніхто з російської сторони не хоче забирати", - написав український омбудсмен у Telegram.

Він також запевнив, що Україна не змириться з відсутністю процесів репатріації та продовжуватиме працювати задля повернення захисників. "Україна готова забрати своїх людей! Україна бореться за кожного!" - запевнив Лубінець.

Омбудсмен також нагадав, що, за інформацією української розвідки, Росія розгорнула кампанію "Майдан 3", націлену на те, щоб змістити акценти українців із російської загрози на розпалювання ворожнечі та загострення розбіжностей між собою. "Тож і відсутність обмінів стала елементом російської операції, аби рідні захисників вважали, що українська влада нічого не робить для повернення воїнів", - написав він.

За словами Лубінця, РФ робить усе, аби війна "проникла у всі сфери життєдіяльності українців, витрачаючи при цьому шалені суми грошей".

Востаннє публічно про обмін полоненими між Україною та РФ повідомлялося 7 серпня. Лубінець тоді поінформував, що це був вже 48-й обмін, у рамках яких вдалося звільнити загалом 2598 українців та українок.

За даними міністерства з питань реінтеграції окупованих територій України, станом на середину листопада в російському полоні перебувають понад 2,3 тисячі громадян України.