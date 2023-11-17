Київ: У полоні РФ перебувають понад 2,3 тисячі українців

В російському полоні перебувають понад 2,3 тисячі громадян України. Такі дані у п'ятницю, 17 листопада, оприлюднила пресслужба міністерства з питань реінтеграції окупованих територій за підсумками наради щодо роботи Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

"На сьогодні проведено вісім засідань комісії. За їхніми результатами встановлено факт позбавлення волі щодо 4337 осіб (3574 військових та 763 цивільних). З яких 1953 - звільнені з полону", - йдеться у повідомленні.

До складу цієї комісії, створеної рік тому, входять 18 членів, з яких п'ятеро - представники громадських організацій. За результатами засідань дані про полонених вносяться до Єдиного реєстру осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, зазначили у мінреінтеграції.

За результатами роботи комісії міністерство реінтеграції здійснює виплати одноразової та щорічної державної грошової допомоги звільненим із полону, а також сім'ям військовополонених, цивільних заручників та політв'язнів. З початку 2023 року вже було виплачено 422 мільйони гривень, зауважили у відомстві. "Для отримання зазначеної державної грошової допомоги потрібно звернутися до мінреінтеграції", - йдеться у повідомленні.

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Обмінів полоненими не було із серпня

Востаннє публічно про обмін полоненими між Україною та РФ повідомлялося 7 серпня. Тоді Україна повернула з російського полону ще 22 захисники. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що це був вже 48-й обмін полоненими, в рамках яких вдалося звільнити загалом 2 598 українців та українок.

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Водночас омбудсмен заявив, що інколи у нього складається враження, що РФ взагалі не цікаві" полонені росіяни. "Росіянам інколи цікавіше використовувати і своїх військовополонених, і родичів українських військовополонених, але тільки не повертати наших додому", - зазначив Лубінець у інтерв'ю "Радіо Свобода".