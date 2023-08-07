Обмін полоненими: Україна повернула 22 військових
Україна повернула з російського полону ще 22 військових, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у понеділок, 7 серпня.
"Це бійці Збройних сил України (ЗСУ), з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені", - написав Єрмак у Telegram.
Він додав, що найстаршому зі звільнених виповнилося 54 роки, наймолодшому - 23 роки.
Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків, наголосив Єрмак.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що це вже 48 обмін полоненими, в рамках яких вдалося звільнити загалом 2 598 українців та українок.
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