Обмін полоненими: Україна повернула 22 військових

З російського полону визволили ще 22 військових, які брали участь в боях на різних напрямках. Наймолодшому з них - 23 роки.

11 хв. тому 11 хв. тому

11 хв. тому 11 хв. тому

Україна повернула з російського полону ще 22 військових, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у понеділок, 7 серпня.

"Це бійці Збройних сил України (ЗСУ), з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені", - написав Єрмак у Telegram.

Він додав, що найстаршому зі звільнених виповнилося 54 роки, наймолодшому - 23 роки.

Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків, наголосив Єрмак.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що це вже 48 обмін полоненими, в рамках яких вдалося звільнити загалом 2 598 українців та українок.

Читайте також: Полонений з ПВК "Вагнер" захотів у "РДК": Пригожин підтвердив

Історія "азовця", який двічі пережив російський полон To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video