До Білорусі незаконно вивезли 2440 українських дітей - звіт

У Білорусі депортованих з окупованих територій України дітей "перенавчали", нав'язуючи їм російські ідеї, а деяких відправляли на військову підготовку.

З початку повномасштабної війни Росії проти України в Білорусь через РФ незаконно вивезли з окупованих територій не менше 2442 українських дітей віком від шести до 17 років, ідеться в опублікованій 16 листопада доповіді Лабораторії гуманітарних досліджень (HRL) при Єльській школі громадської охорони здоров'я в США.

Автори доповіді вказали 13 локацій на території Білорусі, до яких під час війни вивозили дітей з України. Щонайменше у восьми з них дітей "перенавчали", нав'язуючи їм "культурні, історичні, соціальні та патріотичні доктрини або ідеї, які слугують політичним інтересам режимів Білорусі та Росії". Щонайменше шість груп українських дітей проходили військову підготовку, зокрема на базі білоруських внутрішніх військ.

Скільки з цих дітей залишаються у Білорусі зараз, не відомо. "Ключові фігури, причетні до перевезення дітей з окупованої України до Білорусі, заявили без будь-яких доказів, що всі діти були повернуті в Україну. Однак у HRL не змогли знайти повних і переконливих даних, які підтверджують, що діти повернулися на окуповані Росією території України", - йдеться в доповіді.

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Активна участь Лукашенка у вивезенні українських дітей

Дослідники зазначають, що незаконній депортації неповнолітніх українців активно сприяв білоруський режим разом із російським керівництвом, окупаційними ставлениками та провладними організаціями.

Зокрема в доповіді йдеться, що Олександр Лукашенко "схвалив участь як державних, так і недержавних організацій у перевезенні дітей з України до Білорусі, фінансував їхнє транспортування зі спільного бюджету Союзної держави РФ і РБ".

Серед ключових осіб та організацій, які сприяли вивезенню українських дітей у Білорусь, автори звіту називають фонд білоруського паралімпійця Олексія Талая, підприємство "Білоруськалій" та директора донецької громадської організації для дітей-інвалідів і їхніх батьків "Дельфіни" Ольгу Волкову.

Фонд Талая раніше згадувався у розслідуванні "Білоруського розслідувального центру" як організація, яка спонсорує переправлення дітей з окупованих РФ територій України до Білорусі. Щодо "Білоруськалію", то очільник цього підприємства Іван Головатий, за інформацією білоруського опозиціонера Павла Латушка, безпосередньо брав участь у незаконній депортації українських дітей.

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