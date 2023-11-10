РФ віддасть юнака з Маріуполя, якого покликала у військкомат

Богдан Єрмохін, якого депортували з окупованого Маріуполя в Росію, кілька разів намагався втекти в Україну. Коли йому прийшла повістка у військкомат РФ, він попросив допомоги Зеленського. Москва обіцяє відпустити юнака.

17-річний українець Богдан Єрмохін, якого росіяни депортували з окупованого Маріуполя, повернеться в Україну. Спершу в цьому запевнив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Офіційно підтверджую, що маємо домовленості про повернення Богдана до України та його возз'єднання з сестрою", - написав він у Telegram у п'ятницю, 10 листопада.

Лубінець закликав не розповсюджувати неперевірену інформацію та пообіцяв відповісти на всі запитання журналістів, коли юнак буде на території України.

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Хлопець намагався втекти з Росії

Напередодні адвокатка юнака Катерина Бобровська оприлюднила відео, на якому він звертається до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти покинути Росію.

Вона також розповіла, що Богдан втратив батьків у вісім років. До початку повномасштабного вторгнення РФ він навчався у металургійному коледжі в Маріуполі й мав законного опікуна в Україні.

Після окупації Маріуполя росіяни вивезли підлітка до Росії. Він декілька разів намагався повернутися в Україну, зокрема в березні 2023 року, коли вже отримав паспорт РФ, його затримали російські силовики поблизу білорусько-українського кордону.

Тоді уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що підлітка "намагалися виманити на територію України за допомогою маніпуляцій та погроз".

У липні 2023 року його передали під опіку Ірини Рудницької - російської лікарки, яка була на фронті під час російсько-чеченської війни. Її також називають "давньою соратницею" Львової-Бєлової, на арешт якої Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер за підозрою у вчиненні воєнних злочинів - депортації дітей.

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Юнаку прийшла повістка у російський військкомат

У коментарі "Радіо Свобода" адвокатка Бобровська також повідомила, що Єрмохін, якому 19 листопада виповниться 18 років, отримав повістку з вимогою з'явитися до військкомату Московської області РФ 19 грудня. Вона побоюється, що хлопця можуть мобілізувати в російську армію.

Львова-Бєлова стверджує, що йдеться про "уточнення відомостей військового обліку", а оскільки хлопець навчається - він має відстрочку від служби і "ні про який його призов до російської армії не може бути мови".

Втім, вона так само стверджує, що у серпні Єрмохін нібито "чітко зазначив, що переїжджати в Україну до 18 років не планує і підтвердив це письмово". Однак його адвокатка наполягає, що юнак зробив це під тиском.

Сьогодні Львова-Бєлова підтвердила, що "російською та українською сторонами вироблено та погоджено рішення про зустріч Богдана з сестрою у третій країні у день його народження". Вона також пообіцяла, що юнак покине Росію заздалегідь, ще неповнолітнім.

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