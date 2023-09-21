Глава Євроради звинуватив РФ у "спробі культурного геноциду"

Шарль Мішель назвав депортацію росіянами українських дітей спробою культурного геноциду. За його словами, Україна - це місце злочину, а весь світ є свідком, що його вчиняє РФ. Він закликав Китай повпливати на Путіна.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель різко розкритикував Росію за "ведення злочинної війни" проти України.

"Україна є місцем злочину. І злочинець знаходиться у цьому приміщенні. Ви знаєте, хто ви. І ми всі - свідки", - заявив Мішель, виступаючи пізно ввечері 20 вересня на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН).

"Кремль мріє про відновлення колишньої російської імперії. Після України - хто буде наступним? Хто буде наступним, щоб задовольнити фантазії (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна про минуле?" - продовжив він.

Мішель також додав, що "у разі, якщо Росія досягне успіху" в Україні, інші країни можуть піддатися спокусі наслідувати її приклад.

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"Нібито всиновлення - насправді культурний геноцид"

Окремо Мішель зупинився на темі масового насильницького вивезення до Росії українських дітей з окупованих територій.

Він наголосив, що українські діти зазнають "страждань, на які не заслуговує ніхто". "Я питаю вас усіх, включно з представниками Росії, чи змогли б ви винести, якби вашу дитину викрали і депортували? Якби вашу дитину змушували забути вашу сім'ю, забути вашу мову, вашу країну?", - сказав голова Євроради.

"Так зване всиновлення - це по факту спроба культурного геноциду", - заявив він.

Саме підозра в скоєнні воєнного злочину - депортації дітей до Росії - стала підставою для видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі ордера на арешт Путіна та уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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Мішель просить Китай повпливати на Путіна

Голова Євроради окремо звернувся до представників Китаю. Він зазначив, що світова спільнота вітає застереження Китаєм Росії від застосування ядерної зброї, "але тепер просить піти далі".

"Давайте об'єднаємо зусилля, щоб переконати Росію припинити цю злочинну війну, яка завдає болю стільком людям. Давайте об'єднаємо сили, щоб переконати Росію поважати принципи статуту ООН", - закликав Мішель.

Він зауважив, що особливо в Радбезі ООН необхідно "твердо стояти на боці тих, на кого напали". "Саме для цього з'явився цей зал і саме для цього ми сьогодні тут зібралися: щоб сказати "ні" агресії. Захистити мир і безпеку", - наголосив глава Євроради.

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