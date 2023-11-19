Юнак з Маріуполя після повістки в РФ повернувся в Україну

У день свого 18-річчя Богдан Єрмохін, якого росіяни вивезли з окупованого Маріуполя, повернувся в Україну. Його виїзду з Росії сприяли міжнародні партнери, зокрема Катар і ЮНІСЕФ.

Українець Богдан Єрмохін, якого росіяни депортували з окупованого Маріуполя, у день свого 18-річчя, неділю, 19 листопада, повернувся в Україну, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він підтвердив, що хлопець вже покинув територію Білорусі і разом із своєю двоюрідною сестрою перебуває в Україні.

Як зауважив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, чия команда напрацьовувала шлях повернення Богдана Єрмохіна, це стало можливим завдяки співпраці з міжнародними партнерами.

"Повернення відбулося у взаємодії з державою Катар, ЮНІСЕФ, (Дитячим фондом ООН - Ред.) посольством України в Білорусі за результатами перемовин з російською стороною", - зазначив він.

Окремо омбудсмен подякував за логістичну підтримку нідерландському благодійному фонду "Orphans Feeding Foundation", зокрема його співзасновниці Маріам Ламберт. Також він відзначив сприяння Державної прикордонної служби України.

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Історія Богдана Єрмохіна

Богдан втратив батьків у вісім років. До початку повномасштабного російського вторгнення навчався у металургійному коледжі в Маріуполі. Після окупації міста загарбники вивезли його в Росію.

Хлопець кілька разів намагався повернутися в Україну, але спроби були невдалі. У березні 2023 року, коли він уже отримав паспорт громадянина РФ, його затримали російські силовики поблизу білорусько-українського кордону.

У липні його передали під опіку Ірини Рудницької - російської лікарки, яка була на фронті під час російсько-чеченської війни, і яку ЗМІ називають "давньою соратницею" уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової(щодо неї Міжнародний кримінальний суд ООН у Гаазі видав ордер на арешт за підозрою у воєнних злочинах - депортації дітей з окупованих територій).

Напередодні повноліття Єрмохін отримав повістку з вимогою з'явитися у військкомат Московської області РФ 19 грудня. Побоюючись, що його можуть мобілізувати в російську армію, юнак через свою адвокатку оприлюднив відеозвернення до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти покинути Росію.

Після розголосу Львова-Бєлова заявила, що "російською та українською сторонами вироблено та погоджено рішення про зустріч Богдана з сестрою у третій країні у день його народження". Дмитро Лубінець підтвердив цю інформацію та пообіцяв відповісти на всі запитання журналістів, коли хлопець повернеться додому.

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