Юнака з Маріуполя після повістки в РФ вивезли в Білорусь

Українець Богдан Єрмохін, якого Росія депортувала з окупованого нею Маріуполя, а згодом вручила повістку з вимогою з'явитися у військкомат, зміг виїхати з РФ.

Спершу про це в неділю, 19 листопада, повідомили російські ЗМІ з посиланням на його адвокатку, згодом - уповноважена президента РФ Володимира Путіна з прав дитини Марія Львова-Бєлова (ордери на арешт обох раніше видав Міжнародний кримінальний суд ООН у Гаазі за підозрою у воєнних злочинах - депортації дітей з окупованих територій).

За словами Львової-Бєлової, напередодні ввечері Єрмохін вилетів у Мінськ, де зустрівся зі своєю двоюрідною сестрою. "Незабаром вони будуть в Україні", - написала дитяча омбудсменка РФ у Telegram.

Cьогодні Богданові виповнилось 18 років.

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Історія Богдана Єрмохіна

Богдан втратив батьків у вісім років. До початку повномасштабного російського вторгнення навчався у металургійному коледжі в Маріуполі й був під опікунством двоюрідної сестри. Після окупації Маріуполя загарбники вивезли його в Росію.

Хлопець кілька разів намагався повернутися в Україну, але спроби були невдалі. У березні 2023 року, коли він уже отримав паспорт громадянина РФ, його затримали російські силовики поблизу білорусько-українського кордону.

У липні його передали під опіку Ірини Рудницької - російської лікарки, яка була на фронті під час російсько-чеченської війни, і яку ЗМІ називають "давньою соратницею" Львової-Бєлової.

Напередодні повноліття Єрмохін отримав повістку з вимогою з'явитися у військкомат Московської області РФ 19 грудня. Побоюючись, що його можуть мобілізувати в російську армію, юнак через свою адвокатку оприлюднив відеозвернення до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти покинути Росію.

Після розголосу Львова-Бєлова заявила, що "російською та українською сторонами вироблено та погоджено рішення про зустріч Богдана з сестрою у третій країні у день його народження". Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив інформацію та пообіцяв відповісти на всі запитання журналістів, коли хлопець повернеться додому. Сьогоднішню інформацію омбудсмен поки що не коментував.

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