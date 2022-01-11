Тисячі жителів Німеччини вийшли на протести проти COVID-обмежень

У багатьох містах по всій Німеччині ввечері в понеділок, 10 січня, люди знову протестували проти антиковідних заходів та можливого запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19. За даними поліції, демонстрації переважно проходили мирно. Однак у Бауцені постраждали щонайменше троє поліцейських, у яких кидали каміння та пляшки. У ході містом взяли участь близько 500 осіб, серед яких поліція нарахувала від 150 до 200 агресивних хуліганів та праворадикалів.

Найбільші акції протесту відбулися у містах Росток, Шверін, Котбус, Галле, Нюрнберг, Бамберг, Аугсбург та Магдебург. У федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія демонстрації пройшли у 20 місцях та зібрали близько 15 тисяч осіб. У федеральній землі Тюрингія на вулиці вийшли близько 17,3 тисячі протестувальників. У федеральних землях Саксонія-Ангальт та Бранденбург у деяких мітингах також взяла участь велика кількість людей.

Поліція застосувала перцевий спрей

У Ростоку поліція застосувала перцевий спрей, оскільки демонстранти намагалися прорватися через загородження. У Кельні на вулиці вийшли близько півтори тисячі демонстрантів, у Любеку - майже 1,3 тисячі, у місті Віттенберг (федеральна земля Саксонія-Ангальт) - майже 1,8 тисячі. Тим часом, семиденний показник захворюваності в Любеку перевищив тисячу осіб на 100 000 населення. За цим показником це місто нині займає третє місце в Німеччині.

Під час несанкціонованої демонстрації протесту в Котбусі центром міста пройшли маршем близько 3 тисячі осіб. Як повідомив журналістам офіційний представник поліції, серед учасників акції також були окремі представники правоекстремістських кіл.

Протести проти антикоронавірусних заходів у місті Гамбург, Німеччина.

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Поліція Бранденбурга порушила кримінальні справи проти організаторів несанкціонованих мітингів за порушення чинного в Німеччині закону про збори і демонстрації. У Потсдамі поліція завчасно заборонила проведення акції через безпосередню загрозу громадській безпеці та порядку - проте ввечері 10 січня сотні людей вийшли на демонстрацію у центрі міста. Протестні акції пройшли також у кількох місцях у Берліні. Проте, як повідомляє поліція, серйозних заворушень чи зіткнень там не спостерігалося.

Одна з найбільших акцій протесту пройшла у Нюрнбергу

Одна з найбільших акцій протесту проти коронавірусних обмежень, у якій взяли участь близько 3900 осіб, відбулася у місті Нюрнберг. У місті Бамберг на подібні акції прийшли близько 2400 осіб, в Аугсбурзі - 2 тисячі.

За даними поліції, у Фульді (федеральна земля Гессен) несанкціонований мітинг зібрав до тисячі учасників. У федеральній землі Саксонія антиковідні протести теж пройшли низці міст. Зокрема, у місті Фрайберг, за попередніми оцінками, зібралося близько 700 осіб, які ігнорували зауваження поліції, повідомив представник органів правопорядку. За його словами, коли поліцейські в одному місці перекрили вулицю, через кордон прорвалося близько 100 людей. При цьому було пошкоджено поліцейський автомобіль. За словами прессекретаря служби поліції, протестувальники демонстрували підвищену готовність до агресії.

У багатьох місцях сформувалися контрпротести - наприклад, у Лейпцигу, де майже 300 людей зібралися на площі, на якій зазвичай проводять свої акції коронаскептики. Також з Баварії надійшли повідомлення про кілька демонстрацій на підтримку вакцинації проти коронавірусу.