COVID-протести у Мюнхені переросли у сутички з поліцією

Тисячі противників заходів німецької влади щодо боротьби з пандемією COVID-19 знову вийшли на вулиці Мюнхена у середу ввечері, 29 грудня, попри чинну заборону на проведення масових зборів.

Як повідомила поліція, у несанкціонованих акціях протесту взяли участь близько п'яти тисяч людей. Правоохоронці вдалися до тактики розсіювання груп з десятків демонстрантів у центрі міста, що призвело до численних сутичок між силовиками та протестувальниками.

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Акція протесту в Мюнхені

За даними поліції, у ході протестів було зафіксовано понад двадцять правопорушень, зокрема, пов'язаних із непокорою, заподіянням тілесних ушкоджень співробітникам поліції, підбурюванням до скоєння злочинів та використанням підроблених документів про вакцинацію від коронавірусу. За порядком у місті цього дня стежили понад тисяча поліцейських, також був задіяний гелікоптер.

Німеччина запровадила суворіші коронавірусні обмеження

Цього тижня в Німеччині набули чинності більш суворі обмеження щодо боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. Заходи, узгоджені на нараді канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) з главами федеральних земель, з 27 грудня почали діяти у Баден-Вюртемберзі, Нижній Саксонії, Бранденбурзі та Мекленбурзі-Передній Померанії. Інші федеральні землі приєдналися до нових обмежень наступного дня.

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На несанкціоновану акцію в Мюнхені вийшли близько п'яти тисяч людей

Нові правила відрізняються в кожній федеральній землі. Наприклад, у Мекленбурзі-Передній Померанії закриті кінотеатри, театри, музеї, внутрішні приміщення зоопарків, басейни та інші місця відпочинку. У Бранденбурзі, принаймні до 11 січня, тим, хто зробив щеплення від коронавірусу і перехворів на COVID-19, можна буде в приватному порядку зустрічатися групами у складі не більше 10 осіб. Якщо в сім'ї хтось не щеплений від коронавірусу, продовжують діяти більш серйозні обмеження: у гості можна запросити лише до двох осіб з іншого домогосподарства, за винятком дітей віком до 14 років.