Twitter зняв обмеження з облікових записів влади РФ - ЗМІ

Аккаунти, пов'язані з російською владою, знову з'являються в розділі рекомендацій, пошуку та стрічці соцмережі, пишуть ЗМІ. Торік Twitter накладав обмеження на їхні профілі.

Соціальна мережа Twitter знову почала показувати в розділі рекомендацій та пошуковій видачі акаунти, пов'язані з російською владою. Увагу на це звернуло видання The Telegraph у суботу, 8 квітня.

Журналісти під час тестування з'ясували, що Twitter почав показувати в алгоритмічній стрічці сторінки президента Росії, МЗС та російського посольства у Великобританії. Також з'явився і обліковий запис російського міноборони, вказує агентство ТАСС.

Колишній топменеджер Twitter припустив у розмові з The Telegraph, що це стало можливим через скасування запроваджених після початку повномасштабної війни РФ проти України обмежень. "Вкрай малоймовірно, що ця зміна відбулася випадково або без відома керівництва компанії", - сказав він. У Twitter офіційно не коментували причину повернення облікових записів органів влади РФ до розділу рекомендацій.

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Обмеження для облікових записів, пов'язаних з владою РФ

З 2020 року Twitter позначає акаунти ЗМІ та людей, які, за оцінкою модераторів соцмережі, пов'язані з керівництвом тієї чи іншої країни. Після початку російського вторгнення в Україну компанія оголосила, що перестала просувати і рекомендувати сторінки, які "належать державам, що обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах".

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Представник компанії тоді зазначив, що в першу чергу цей захід торкнеться понад 300 акаунтів в РФ. У жовтні 2022 року власником соцмережі став Ілон Маск, який анонсував масштабні зміни у політиці компанії. Відтоді, зокрема, було скасовано заборону на політичну рекламу в Twitter, запроваджену 2019 року.