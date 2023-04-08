  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
У жовтні 2022 року власником соцмережі став Ілон Маск
У жовтні 2022 року власником соцмережі став Ілон МаскФото: CONSTANZA HEVIA/AFP
ПолітикаСполучені Штати Америки

Twitter зняв обмеження з облікових записів влади РФ - ЗМІ

Олександр Куницький | Даниїл Сотников
48 хв. тому

Аккаунти, пов'язані з російською владою, знову з'являються в розділі рекомендацій, пошуку та стрічці соцмережі, пишуть ЗМІ. Торік Twitter накладав обмеження на їхні профілі.

https://p.dw.com/p/4PqG8

Соціальна мережа Twitter знову почала показувати в розділі рекомендацій та пошуковій видачі акаунти, пов'язані з російською владою. Увагу на це звернуло видання The Telegraph у суботу, 8 квітня.

Журналісти під час тестування з'ясували, що Twitter почав показувати в алгоритмічній стрічці сторінки президента Росії, МЗС та російського посольства у Великобританії. Також з'явився і обліковий запис російського міноборони, вказує агентство ТАСС.

Колишній топменеджер Twitter припустив у розмові з The Telegraph, що це стало можливим через скасування запроваджених після початку повномасштабної війни РФ проти України обмежень. "Вкрай малоймовірно, що ця зміна відбулася випадково або без відома керівництва компанії", - сказав він. У Twitter офіційно не коментували причину повернення облікових записів органів влади РФ до розділу рекомендацій.

Читайте також: SpaceX обмежила можливості української армії управляти дронами через Starlink

Обмеження для облікових записів, пов'язаних з владою РФ

З 2020 року Twitter позначає акаунти ЗМІ та людей, які, за оцінкою модераторів соцмережі, пов'язані з керівництвом тієї чи іншої країни. Після початку російського вторгнення в Україну компанія оголосила, що перестала просувати і рекомендувати сторінки, які "належать державам, що обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах".

Читайте також: Коментар: Абсурдні ідеї Ілона Маска б'ють по ньому ж

Представник компанії тоді зазначив, що в першу чергу цей захід торкнеться понад 300 акаунтів в РФ. У жовтні 2022 року власником соцмережі став Ілон Маск, який анонсував масштабні зміни у політиці компанії. Відтоді, зокрема, було скасовано заборону на політичну рекламу в Twitter, запроваджену 2019 року.

Інформаційна війна: як Україна виграє проти Росії?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ілон Маск, Twitter

Ілон Маск оголосив "амністію" для заблокованих акаунтів у Twitter

Ілон Маск оголосив "амністію" для заблокованих акаунтів у Twitter

Маск пообіцяв розблокувати в соцмережі Twitter велику кількістю акаунтів, які "не порушували закон і не займалися кричущим спамом".
Технології25 листопада 2022 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Пам'ятні заходи в Краматорську до роковин вбивства людей на вокзалі

В Україні вшанували пам'ять жертв обстрілу Краматорська

Злочинність34 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Підводний човен РФ у Криму

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Конфлікти7 квітня 2023 р.
external

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Конфлікти6 квітня 2023 р.02:17 хв.
STADA-Firmenhauptsitz in Bad Vilbel

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Політика6 квітня 2023 р.
Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Політика6 квітня 2023 р.
external

Як "Гвардія наступу" готується до контрнаступу

Як "Гвардія наступу" готується до контрнаступу

Конфлікти6 квітня 2023 р.03:01 хв.
external

Як біженець із Сирії став мером у Німеччині

Як біженець із Сирії став мером у Німеччині

Політика6 квітня 2023 р.02:22 хв.
На головну сторінку