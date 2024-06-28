Туск обіцяє безпекову угоду з Києвом до саміту НАТО

Наразі документ майже готовий до підписання, уточнення потребують лише деякі деталі та формулювання, сказав Туск.

Безпекова угода між Польщею та Україною "майже готова" і буде підписана до саміту НАТО, який розпочнеться 9 липня. Про це у Брюсселі у п'ятницю, 28 червня, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За його словами, лише деякі деталі і формулювання в документі потребують уточнення. Туск додав, що перед самітом у Варшаві відбудуться переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я повинен разом з міністром оборони визначити, як ми можемо продовжувати допомагати Україні, але ми не можемо послабити обороноздатність Польщі", - сказав Туск.

27 червня на саміті в Брюсселі безпекові угоди з Україною підписали ЄС, Литва та Естонія. Документ передбачає довгострокову військову допомогу Україні.

Наразі Україна уклала двосторонні безпекові угоди з ЄС і 19 державами: Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, Литвою та Естонією.