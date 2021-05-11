 Турсезон 2021: куди вже зараз можна поїхати з України (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.05.2021

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Політика й суспільство

Турсезон 2021: куди вже зараз можна поїхати з України (відео)

Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік, ослаблених пандемією, це життєво важливо. Куди і за яких умов можуть поїхати українці?

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Умови потенційного в’їзду українців та інших туристів на європейські моря у більшості країн півдня ЄС схожі. Передусім це негативний тест на коронавірус перед відльотом, а іноді й після прильоту, або вибіркове тестування на COVID-19 в аеропортах з огляду на актуальну ситуацію із захворюваністю в тій чи іншій країні. Також деякі країни розглядають можливість заміни ПЛР-тесту на експрес-тест на антиген, щоб зменшити туристам витрати на подорож.

Але насамперед, щоб українці знову могли користуватися перевагами безвізового режиму, від української влади чекають офіційні зразки сертифікатів вакцинації, які можна буде належним чином перевіряти на кордонах.

 

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