Турне фронтмена Rammstein почалося з протестів

У Лейпцигу 8 листопада стартувало європейське турне Тілля Ліндеманна - фронтмена німецького рок-гурту Rammstein . Тур з новим альбомом Zunge, як і очікувалось, розпочався з протестів.

Сам Ліндеманн відмовився спілкуватися з пресою. Як повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa, його журналістам відмовили в можливості вести репортаж зі стадіону Quarterback Immobilien Arena: фотографу і кореспонденту не видали акредитацій. Відмови отримали також журналісти інших ЗМІ. На запитання редакції Stuttgarter Zeitung про те, чи відмовили в акредитації лише їй чи всім, організатори відповіли, що рішення ухвалюють за кожним окремим запитом.

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Ще за кілька тижнів до початку турне феміністська група Fem Strike провела кілька акцій протесту в Лейпцигу. Перед початком концерту, за даними поліції, біля арени зібралися близько 600 протестувальників. Вони закликали не надавати сцену тим, хто зловживає владою. За даними німецького таблоїда Bild, демонстрація була мирною, особливих інцидентів не сталося, за винятком того, що якийсь фанат Ліндемана облив пивом двох протестувальників. На нього склали протокол.

На стадіоні в Лейпцигу було близько 12 тисяч глядачів. Європейське турне Ліндеманна охоплює 24 міста, серед яких Прага, Гельсінкі, Лондон і Париж.

Навколо гурту Rammstein палкі дискусії не вщухають вже кілька місяців. На адресу Ліндеманна надійшли звинувачення в сексуальних домаганнях. Прокуратура Берліна провела розслідування, але незабаром справу закрили - через відсутність конкретних доказів. Зокрема, за даними прокуратури, жінок, які ймовірно постраждали від сексуальних домагань, так і не вдалося допитати. Вони, за твердженням прокурорів, спілкувалися виключно з журналістами, але до слідчих так і не прийшли.

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