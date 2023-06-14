Rammstein відмовився від пеніса. Що далі?

Жінки продовжують скаржитися на Rammstein через непристойні дії сексуального характеру. Однак концерти в Мюнхені відбулися. Чи пройдуть вони у липні в Берліні?

У Німеччині відбулися перші концерти гурту Rammstein у рамках великого європейського турне. Секс-скандал, що розгорнувся навколо фронтмена гурту Тілля Ліндеманна (Till Lindemann), затьмарив виступи музикантів у Мюнхені: фанати розділилися на тих, хто став на захист зірок, і тих, хто вирішив перепродати свої квитки і не йти на концерт.

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Перед концертом у Мюнхені були протести

На першому концерті на Олімпійському стадіоні у Мюнхені було близько 60 тисяч фанів. Максимальна кількість відвідувачів, що вміщує цей стадіон - приблизно 72 тисячі людей. Деякі напередодні пропонували свої квитки у соціальних мережах, відмовляючись іти на концерт через секс-скандал, хтось намагався виставити куплені квитки на продаж на платформі Eventim. Однак через те, що всі квитки персоналізовані, процес перепродажу дуже ускладнений. Утім, на квитки, що продавалися, швидко знаходилися покупці.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, на перших концертах у Мюнхені перед початком біля входу збиралися протестувальники, які виступали проти сексуального насильства та вимагали скасування виступів гурту. Були помічені й словесні суперечки з фанатами Rammstein. У деякі ситуації мала втрутитися поліція.

Протестувальники перед концертом в Мюнхені Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Через скандал гурт скасував вечірки після концерту, під час самого виступу не було більше так званого "Row Zero" - фанатів біля самої сцени. На всіх чотирьох концертах у Мюнхені була створена спеціальна система поінформування: у разі виникнення непередбачених ситуацій люди, які прийшли на концерт, могли звернутися до спеціально підготовленого персоналу.

Як повідомляють ЗМІ, у Мюнхені обійшлося без явних провокацій. Наприклад, Ліндеманн не став бризкати піною до публіки зі стилізованої під чоловічий статевий орган гармати. "Гармата зі спермою залишилася цього разу в депо", - написав журнал Der Spiegel.

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Інтереси гурту представляє відомий адвокат

Поки фанати слухали свої улюблені пісні у виконанні Rammstein, ЗМІ продовжували публікувати статті з кричущими заголовками про можливий розкол усередині гурту; про роль таємничої "директорки з кастингу" Альони М.; нові розповіді дівчат, які ділилися своїм досвідом, здобутим на концертах гурту та вечірках після. Так, у газеті Die Welt з'явилася стаття, присвячена "злій феї Тілля Ліндемана". Кореспондент німецького видання розповідає про свою зустріч з Альоною М., яка нібито "підшукувала дівчат для Тілля" і опинилася в центрі скандалу.

Тим часом відомий німецький адвокат Крістіан Шерц (Christian Scherzt) заявив, що його контора представлятиме інтереси групи. Крім того, проти жінок і ЗМІ, які висунули звинувачення в скоєнні дій сексуального характеру і у використанні на вечірках після концертів наркотичних засобів, адвокат має намір вжити заходів правового характеру. Звинувачення в поширенні наркотиків на концертах гурту з метою вчинення дій сексуального характеру адвокат категорично відкидає. При цьому в німецьких ЗМІ продовжують з'являтися нові історії дівчат, які розповідають про свій негативний досвід на концертах Rammstein.

Концерт в Мюнхені Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Гармату з піною, якої не було в Мюнхені, фронтмен гурту викочував на сцену зазвичай для виконання композиції "Pussy". Під такою ж назвою на ринку парфумерії продавалися парфуми, які випустив свого часу гурт. Ще в асортименті були парфуми "Sex" і "Kokain". Однак наразі всю цю пахучу продукцію вилучено з продажу, оскільки німецький концерн Rossmann вирішив дочекатися прояснення всіх обставин скандалу.

Скасовувати концерти Rammstein у Берліні ніхто не збирається

Наступний концерт гурту на території Німеччини відбудеться в Берліні - 15 липня. Для скасування виступів немає жодних юридичних передумов, запевняють у столичному Сенаті. Влада міста вже запевнила, що жодних вечірок після концертів не буде, а пріоритет під час виступів - безпека жінок.

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