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Тілль Ліндеманн

Тілль Ліндеманн - німецький рок-виконавець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Rammstein".

Тілль Ліндеманн є вокалістом і автором пісень німецького рок-гурту Rammstein. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Апокаліпсіс від Rammstein: новий альбом стане останнім?

Апокаліпсіс від Rammstein: новий альбом стане останнім? 06.05.2022

Коли на світ з'являється чергове творіння німецького гурту Rammstein, ця подія зазвичай супроводжується скандалом або провокацією. Але альбом "Zeit" надсилає інші сигнали.
Новий позаплановий альбом Rammstein - про тупість і упертість

Новий позаплановий альбом Rammstein - про тупість і упертість 10.02.2021

Минулого року Rammstein довелося перервати турне через коронавірус, і відновити його планують лише у травні цього року. В очікуванні музиканти склали пісні для нового - уже восьмого - альбому.

Адреналін ще той. Пригоди фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна в хащах Амазонки

Адреналін ще той. Пригоди фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна в хащах Амазонки 01.12.2020

Тілль Ліндеманн не тільки співає. Разом з Джеєм Келлі він п'ять тижнів веслував Амазонкою і мандрував джунглями. Фотофакти складної і небезпечної подорожі викладені у книзі "Амазонка", що вийшла в Німеччині.
Німецькі фанати обговорюють порнокліп соліста Rammstein

Німецькі фанати обговорюють порнокліп соліста Rammstein 27.02.2020

Порновідео Тіля Ліндемана шокувало навіть любителів хардкору. Судячи з коментарів у соцмережах, багатьох німецьких шанувальників шокував образ, що його примірив їхній кумир.
Німецькі користувачі оцінили новий кліп лідера Rammstein. А що з Лободою?

Німецькі користувачі оцінили новий кліп лідера Rammstein. А що з Лободою? 28.11.2019

Тілль Ліндеманн випустив відеокліп на композицію Frau & Mann, в якому знявся разом з українською співачкою Світланою Лободою. Як відреагували німецькі фанати?
Rammstein і Голокост: провокація спрацювала

Rammstein і Голокост: провокація спрацювала 02.04.2019

"Зображення страждань мільйонів заради піару": схильній до провокацій німецькій групі Rammstein вдалося досягти мети - звернути на себе увагу, цього разу - використовуючи тему Голокосту.

Rammstein став жертвою путінської пропаганди (30.06.2016) 30.06.2016

У кількох газетах Росії написали про те, що Тілль Ліндеманн підтримує Путіна. Співак стверджує, що принципово не робить політичних заяв.
Ліндеманн шокує і без Rammsteіn

Ліндеманн шокує і без Rammsteіn 22.06.2015

Готи, металісти та фанати індастріал - тремтіть! Вокаліст легендарного німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн та шведський death-metal музикант Петер Тегтгрен випустили спільний альбом.
З історії німецької рок-музики: Rammstein

З історії німецької рок-музики: Rammstein 05.04.2011

1994 року в східній частині Берліна було засновано гурт Rammstein. З того часу у світі не припиняють дивуватися його феномену. Попри питання про імідж, тексти, сценічні образи, Rammstein залишається шалено популярним.