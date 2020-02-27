Новий позаплановий альбом Rammstein - про тупість і упертість

Німецький метал-гурт Rammstein, в якого минулого року через пандемію частково зірвалося велике "стадіонне" турне, використав локдаун для того, щоб записати в студії свій восьмий альбом.

"Простою не було, - сказав в інтерв'ю інтернет-сайту motor.de звукозаписного лейблу Motor Entertainment клавішник групи Крістіан "Флаке" Лоренц (Christian Lorenz). - Ми стали ще більш креативними. Оскільки не могли виступати наживо, то використовували час, щоб придумати щось нове, розвіятися. І записали новий диск, який раніше не був запланований".

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Ще у жовтні на сторінці Rammstein в Instagram з'явилася фотографія гурту, що працює в студії La Fabrique. Цю студію вокаліст Rammstein Тіль Ліндеман (Till Lindemann) та його музиканти орендували на півдні Франції, в Провансі. La Fabrique - це велика резиденція з величезним парком, просторими апартаментами і унікальною колекцією грамплатівок, розташована на території колишньої садиби.

Усі квитки на концерти Rammstein продані

54-річний клавішник Крістіан Лоренц розповів в інтерв'ю трохи і про те, якими будуть нові композиції Rammstein. "Зазвичай ми беремо наші теми з повсякденного життя і з того, що відбувається у світі, - зазначив Лоренц, - а там завжди щось відбувається". І додав: "Але головна наша тема - тупість, обмеженість, упертість. За часів коронавірусу це нікуди не зникло".

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До речі, музиканти Rammstein ще не втратили надії продовжити своє турне, котре через COVID-19 довелось перервати минулого року. Адже на початку виступів успіх був величезним - понад мільйон фанатів Rammstein відвідали 30 концертів найуспішнішого німецького гурту. Поки не скасовані концерти в Лейпцигу (22 і 23 травня), і усі квитки на них продані. Квитків немає уже і на червневі концерти Rammstein - в Штутгарті, Берліні, Дюссельдорфі та Гамбурзі.