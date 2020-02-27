 Новий позаплановий альбом Rammstein - про тупість і упертість | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 10.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Новий позаплановий альбом Rammstein - про тупість і упертість

Минулого року Rammstein довелося перервати турне через коронавірус, і відновити його планують лише у травні цього року. В очікуванні музиканти склали пісні для нового - уже восьмого - альбому.

Крістіан Лоренц під час турне 2019 року

Крістіан Лоренц під час турне 2019 року

Німецький метал-гурт Rammstein, в якого минулого року через пандемію частково зірвалося велике "стадіонне" турне, використав локдаун для того, щоб записати в студії свій восьмий альбом.

"Простою не було, - сказав в інтерв'ю інтернет-сайту motor.de звукозаписного лейблу Motor Entertainment клавішник групи Крістіан "Флаке" Лоренц (Christian Lorenz). - Ми стали ще більш креативними. Оскільки не могли виступати наживо, то використовували час, щоб придумати щось нове, розвіятися. І записали новий диск, який раніше не був запланований".

Читайте також: Адреналін ще той. Пригоди фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна в хащах Амазонки

Ще у жовтні на сторінці Rammstein в Instagram з'явилася фотографія гурту, що працює в студії La Fabrique. Цю студію вокаліст Rammstein Тіль Ліндеман (Till Lindemann) та його музиканти орендували на півдні Франції, в Провансі. La Fabrique - це велика резиденція з величезним парком, просторими апартаментами і унікальною колекцією грамплатівок, розташована на території колишньої садиби.

Усі квитки на концерти Rammstein продані

54-річний клавішник Крістіан Лоренц розповів в інтерв'ю трохи і про те, якими будуть нові композиції Rammstein. "Зазвичай ми беремо наші теми з повсякденного життя і з того, що відбувається у світі, - зазначив Лоренц, - а там завжди щось відбувається". І додав: "Але головна наша тема - тупість, обмеженість, упертість. За часів коронавірусу це нікуди не зникло".

Читайте також:  Німецькі користувачі оцінили новий кліп лідера Rammstein. А що з Лободою?

До речі, музиканти Rammstein ще не втратили надії продовжити своє турне, котре через COVID-19 довелось перервати минулого року. Адже на початку виступів успіх був величезним - понад мільйон фанатів Rammstein відвідали 30 концертів найуспішнішого німецького гурту. Поки не скасовані концерти в Лейпцигу (22 і 23 травня), і усі квитки на них продані. Квитків немає уже і на червневі концерти Rammstein - в Штутгарті, Берліні, Дюссельдорфі та Гамбурзі.

Дивитись відео 00:48

Rammstein став жертвою путінської пропаганди (30.06.2016)

DW.COM

У соліста Rammstein тест на коронавірус негативний

Тіль Ліндеман має не COVID-19, а запалення легенів, пише Bild. Його тест на коронавірус - негативний, повідомила група Rammstein.  

Також за темою

Deutschland Rammstein Tour 2019 - Hannover

Німецькі фанати обговорюють порнокліп соліста Rammstein 27.02.2020

Порновідео Тіля Ліндемана шокувало навіть любителів хардкору. Судячи з коментарів у соцмережах, багатьох німецьких шанувальників шокував образ, що його примірив їхній кумир.

Реклама

Відео

Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021)

У в’язницях Криму та Росії перебувають близько 100 українських громадян, які були затримані за надуманими політичними та релігійними причинами. Нагадуванням про це стала інсталяція митця з Грузії в одному з підземних переходів Києва.  

Донбаський Нью-Йорк: Новгородському повернуть історичну назву (05.02.2021)

На Донбасі незабаром з'явиться Нью-Йорк. Парламентський комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді повернути селищу Новгородське історичну назву. Перейменування містечка кілька років добивалася місцева влада та активісти. Журналісти DW неодноразово відвідували прифронтове селище. Ось як виглядає донбаський Нью-Йорк.  

Фотогалерея

Звичайний сільський будинок, який є дачею німецької канцлерки Анґели Меркель

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

Дача Анґели Меркель - звичайний сільський будинок, розташований у невеликому селі поблизу Темпліна, де вона виросла.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  