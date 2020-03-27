 У соліста Rammstein тест на коронавірус негативний | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2020

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Новини

У соліста Rammstein тест на коронавірус негативний

Тіль Ліндеман має не COVID-19, а запалення легенів, пише Bild. Його тест на коронавірус - негативний, повідомила група Rammstein.

Тіль Ліндеман

Тіль Ліндеман

Тест на коронавірус фронтмена німецької групи Rammstein Тіля Ліндемана (Till Lindemann) показав негативний результат. Про це повідомляється на сторінці групи в Facebook ввечері п'ятниці, 27 березня.

Напередодні музиканта госпіталізували відповідно до рекомендації лікаря, і він провів ніч у відділенні інтенсивної терапії однієї з берлінських лікарень, йдеться в повідомленні. Уже ввечері 27 березня Ліндемана перевели з цього відділення, зважаючи на поліпшення його стану.

Про те, що у музиканта з'явилися ускладнення після коронавірусної інфекції, 27 березня написало видання Bild. Через деякий час воно спростувало цю інформацію, зазначивши, що у Тіля Ліндемана запалення легенів.

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