У соліста Rammstein тест на коронавірус негативний

Тест на коронавірус фронтмена німецької групи Rammstein Тіля Ліндемана (Till Lindemann) показав негативний результат. Про це повідомляється на сторінці групи в Facebook ввечері п'ятниці, 27 березня.

Напередодні музиканта госпіталізували відповідно до рекомендації лікаря, і він провів ніч у відділенні інтенсивної терапії однієї з берлінських лікарень, йдеться в повідомленні. Уже ввечері 27 березня Ліндемана перевели з цього відділення, зважаючи на поліпшення його стану.

Про те, що у музиканта з'явилися ускладнення після коронавірусної інфекції, 27 березня написало видання Bild. Через деякий час воно спростувало цю інформацію, зазначивши, що у Тіля Ліндемана запалення легенів.