 Фронтмен Rammstein опинився в реанімації з COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2020

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Новини

Фронтмен Rammstein опинився в реанімації з COVID-19

Минулого тижня Тіль Ліндеман гастролював у Росії, після повернення до Берліна у нього виявили SARS-CoV-2.

Соліст гурту Rammstein Тіль Ліндеман

Соліст гурту Rammstein Тіль Ліндеман

Фронтмен німецького гурту Rammstein Тіль Ліндеман (Till Lindemann) перебуває у відділенні інтенсивної терапії однієї з берлінських лікарень через ускладнення від коронавірусної інфекції, повідомила у п'ятницю, 27 березня, німецька газета Bild.

57-річний виконавець минулого тижня гастролював у Росії, після повернення у нього був виявлений вірус SARS-CoV-2, а потім діагностована пневмонія.

Як зазначає столичне видання Berliner Zeitung, стан музиканта вже покращився, небезпеки для життя немає.

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