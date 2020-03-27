Фронтмен Rammstein опинився в реанімації з COVID-19

Фронтмен німецького гурту Rammstein Тіль Ліндеман (Till Lindemann) перебуває у відділенні інтенсивної терапії однієї з берлінських лікарень через ускладнення від коронавірусної інфекції, повідомила у п'ятницю, 27 березня, німецька газета Bild.

57-річний виконавець минулого тижня гастролював у Росії, після повернення у нього був виявлений вірус SARS-CoV-2, а потім діагностована пневмонія.

Як зазначає столичне видання Berliner Zeitung, стан музиканта вже покращився, небезпеки для життя немає.