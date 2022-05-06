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Rammstein - німецький рок-гурт. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Rammstein".
Німецький рок-гурт Rammstein засновано 1994 року. Вокалістом та автором текстів пісень гурту є Тілль Ліндеманн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.