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Rammstein

Rammstein - німецький рок-гурт. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Rammstein".

Німецький рок-гурт Rammstein засновано 1994 року. Вокалістом та автором текстів пісень гурту є Тілль Ліндеманн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Апокаліпсіс від Rammstein: новий альбом стане останнім?

Апокаліпсіс від Rammstein: новий альбом стане останнім? 06.05.2022

Коли на світ з'являється чергове творіння німецького гурту Rammstein, ця подія зазвичай супроводжується скандалом або провокацією. Але альбом "Zeit" надсилає інші сигнали.
Новий позаплановий альбом Rammstein - про тупість і упертість

Новий позаплановий альбом Rammstein - про тупість і упертість 10.02.2021

Минулого року Rammstein довелося перервати турне через коронавірус, і відновити його планують лише у травні цього року. В очікуванні музиканти склали пісні для нового - уже восьмого - альбому.

Адреналін ще той. Пригоди фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна в хащах Амазонки

Адреналін ще той. Пригоди фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна в хащах Амазонки 01.12.2020

Тілль Ліндеманн не тільки співає. Разом з Джеєм Келлі він п'ять тижнів веслував Амазонкою і мандрував джунглями. Фотофакти складної і небезпечної подорожі викладені у книзі "Амазонка", що вийшла в Німеччині.
У соліста Rammstein тест на коронавірус негативний

У соліста Rammstein тест на коронавірус негативний 28.03.2020

Тіль Ліндеман має не COVID-19, а запалення легенів, пише Bild. Його тест на коронавірус - негативний, повідомила група Rammstein.
Фронтмен Rammstein опинився в реанімації з COVID-19

Фронтмен Rammstein опинився в реанімації з COVID-19 27.03.2020

Минулого тижня Тіль Ліндеман гастролював у Росії, після повернення до Берліна у нього виявили SARS-CoV-2.
Німецькі фанати обговорюють порнокліп соліста Rammstein

Німецькі фанати обговорюють порнокліп соліста Rammstein 27.02.2020

Порновідео Тіля Ліндемана шокувало навіть любителів хардкору. Судячи з коментарів у соцмережах, багатьох німецьких шанувальників шокував образ, що його примірив їхній кумир.
Німецькі користувачі оцінили новий кліп лідера Rammstein. А що з Лободою?

Німецькі користувачі оцінили новий кліп лідера Rammstein. А що з Лободою? 28.11.2019

Тілль Ліндеманн випустив відеокліп на композицію Frau & Mann, в якому знявся разом з українською співачкою Світланою Лободою. Як відреагували німецькі фанати?
Rammstein і Голокост: провокація спрацювала

Rammstein і Голокост: провокація спрацювала 02.04.2019

"Зображення страждань мільйонів заради піару": схильній до провокацій німецькій групі Rammstein вдалося досягти мети - звернути на себе увагу, цього разу - використовуючи тему Голокосту.

Rammstein став жертвою путінської пропаганди (30.06.2016) 30.06.2016

У кількох газетах Росії написали про те, що Тілль Ліндеманн підтримує Путіна. Співак стверджує, що принципово не робить політичних заяв.
Лідер Rammstein заявив, що став жертвою путінської пропаганди

Лідер Rammstein заявив, що став жертвою путінської пропаганди 30.06.2016

Вокаліст гурту Rammstein Тіль Ліндеман заявив, що фото його футболки з портретом Путіна, поширене у російському сегменті інтернету, - фейкове. Музикант підключив до справи адвокатів.
Ліндеманн шокує і без Rammsteіn

Ліндеманн шокує і без Rammsteіn 22.06.2015

Готи, металісти та фанати індастріал - тремтіть! Вокаліст легендарного німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн та шведський death-metal музикант Петер Тегтгрен випустили спільний альбом.
З історії німецької рок-музики: Rammstein

З історії німецької рок-музики: Rammstein 05.04.2011

1994 року в східній частині Берліна було засновано гурт Rammstein. З того часу у світі не припиняють дивуватися його феномену. Попри питання про імідж, тексти, сценічні образи, Rammstein залишається шалено популярним.
Rammstein у Німеччині тепер став забороненим

Rammstein у Німеччині тепер став забороненим 13.11.2009

Новий альбом Rammstein «Liebe ist für alle da» заборонено продавати неповнолітнім у ФРН. Однак чи не призведе це до зворотнього ефекту, тільки посиливши інтерес підлітків до творінь брутальних німецьких рокерів?
Запальний хіт посеред осені, підступне кохання та новий старий шлягер

Запальний хіт посеред осені, підступне кохання та новий старий шлягер 13.10.2009

Французький ді-джей Давід Гетта та американський хіп-хопер Ейкон зі спільною композицією «Sexy Bitch» зуміли здійнятися на верхівку німецьких чартів, обійшовши Rammstein. Втім, їх наздоганяють інші німецькі виконавці.
Лірика без цензури, колишній школярський гурт і зразкова дівчинка

Лірика без цензури, колишній школярський гурт і зразкова дівчинка 06.10.2009

Брутальні рокери з Берліна посунули Маріт Ларсен з романтичною піснею «If A Song Could Get» з верхівки німецького хіт-параду синглів. Тепер це місце належить Rammstein.