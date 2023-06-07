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Секс-скандал із Rammstein триває

Філіпп Єдіке
1 год. тому

Концерт гурту Rammstein у Мюнхені 7 червня відбудеться, однак через секс-скандал навколо фронтмена Ліндеманна у групи виникли проблеми. Політики вимагають підвищених заходів безпеки для фанів.

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Фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн часто використовує на концертах жести з сексуальним підтекстом
Фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн часто використовує на концертах жести з сексуальним підтекстомФото: Zuma Press/picture alliance

Навколо відомого німецького гурту Rammstein набуває обертів секс-скандал. Група вже заявила про те, що найняла адвокатів для з'ясування  усіх обставин. Крім того, за повідомленням газети Bild, директорці Rammstein з кастингу Альоні М. заборонено вхід на концерти гурту.

За останні кілька днів кілька жінок висунули звинувачення проти фронтмена групи Тілля Ліндеманна (Till Lindemann). У їхніх заявах ідеться про дії сексуального характеру. Про це повідомляли Süddeutsche Zeitung та NDR.

З чого почався секс-скандал

22 травня у Вільнюсі стартували європейські гастролі гурту. Відразу після старту північноірландська фанатка групи та співачка Шелбі Лінн заявила у своєму Twitter, що під час вечірки з учасниками групи її, можливо, накачали наркотиками, а також розповіла про те, що фронтмен гурту Тілль Ліндеманн пропонував їй зайнятися з ним сексом. 24-річна жінка розповіла, що наступного ранку її нудило, і могла згадати лише окремі моменти того, що відбувалося напередодні, а на тілі вона виявила синці. При цьому дівчина уточнила, що Ліндеманн її не торкався. Шелбі Лінн впевнена, що вона - далеко не єдина жінка, яка опинилася в такому стані, і написала, що хотіла б стати голосом інших можливих жертв, які мали подібний негативний досвід спілкування з Тіллем Ліндеманном.

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Заяви групи

Rammstein у своєму Twitter спершу прокоментували ситуацію так: "Що стосується звинувачень на нашу адресу у Вільнюсі, які поширюються в соціальних мережах, ми можемо виключити можливість того, що це мало місце в нашому середовищі. Нам не відомо про будь-які офіційні розслідування щодо цього".

На концерті Rammstein у Данії, 2 червня 2023 року
На концерті Rammstein у Данії, 2 червня 2023 рокуФото: Sebastian Dammark/Gonzales Photo/picture alliance

Проте вже за кілька днів, 3 червня, на каналах групи у соцмережах з'явилася нова заява. "Публікації останніх днів збентежили суспільство та спричинили низку запитань, особливо серед наших фанатів. Звинувачення сильно торкнулися нас усіх, і ми ставимося до них надзвичайно серйозно... Нам важливо, щоб ви відчували себе комфортно та безпечно на наших шоу як перед, так і за сценою. Ми засуджуємо будь-які порушення…", - написав гурт у Instagram. Там же Rammstein просить фанатів поспішно не засуджувати будь-яким чином тих, хто висунув звинувачення, адже вони "мають право на своє бачення ситуації". Водночас Rammstein просить такого ж ставлення і до музикантів: "Ми, гурт, теж маємо право не бути поспішно засудженими".

Нові подробиці про вечірки

Тим часом щодня скандал обростає новими деталями. 6 червня 21-річна актриса-аматорка Kayla Shyx опублікувала на своєму каналі у YouTube відео, в якому розповіла про одну з вечірок з Rammstein після концерту 4 червня 2022 року у Берліні. За її словами, їх із подругою запросила на святкування директорка Rammstein з кастингу Альона М. Дівчата погодилися, але замість обіцяного прийому зі знаменитостями вони опинилися в кімнаті з чорними шкіряними диванами та великим холодильником.

Перед цим дівчата мали віддати свої мобільні телефони. "І раптом я зрозуміла: я тут як сексуальний об'єкт", - сказала Kayla Shyx. За її словами, на диванах у ряд сиділи вісім "зомбованих дівчат". Вони розповіли, що Ліндеманн обрав їх ще перед вечіркою, нібито для орального сексу під час концертної перерви. Kayla Shyx з подругою вирішили негайно покинути приміщення, незважаючи на вмовляння та злі погляди директорки з кастингу. Пізніше Кайла дізналася, що Ліндеманн так і не з'явився в кімнаті, і деяких дівчат нібито забрали до нього в готель. У Kayla Shyx 761 тисяча передплатників у YouTube та 800 тисяч - у Instagram, а відео "Що насправді відбувається на вечірках Rammstein" менш ніж за добу набрало 1,3 мільйона переглядів.

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Політики вимагають більшої безпеки на концертах

У рамках європейського турне у Rammstein у середу, 7 червня, має відбутися концерт у Мюнхені. Наступні виступи у баварській столиці заплановані на 8, 10, 11 червня. У липні гурт має три концерти в Берліні. У баварській столиці очікується до 240 тисяч шанувальників гурту, всі квитки давно розпродані. Організатори концертів стурбовані звинуваченнями, які висуваються на адресу фронтмена Rammstein, і ставляться до них дуже серйозно. Однак доки не висунуто офіційних звинувачень і не оголошено про початок офіційного розслідування, концерти гурту вирішили не скасовувати.

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На тлі скандалу газетою Bild було ініційовано репрезентативне опитування, яке провів Інститут дослідження думок INSA. Згідно з результатами, 45 відсотків опитаних висловилися за скасування концертів до з'ясування всіх обставин. 24 відсотки опитаних - за те, щоб шоу відбулося. 23 відсоткам - байдуже, а 8 відсотків відмовилися відповідати на запитання.

Федеральна міністерка у справах сім'ї Ліза Паус (Lisa Paus) запропонувала внести зміни до організації таких виступів. В інтерв'ю інформаційній агенції AFP політикиня від партії "Союз-90/Зелені" запропонувала створити для жінок "безпечні зони" (Safe Spaces), а також організувати спеціальну групу, до якої можна було б звернутись у разі сексуальних домагань чи насильства. Один із можливих заходів, на думку політикині, - відмова від так званих зон Row Zero, які знаходяться прямо перед сценою і куди допускаються лише обрані дівчата. "Потрібно організувати серйозну дискусію про відповідальність артистів і промоутерів щодо їхніх шанувальників", - вважає міністерка і пропонує музичній індустрії приєднатися до "Альянсу проти сексизму", який виступає проти всіх форм сексуальних домагань.

Видавництво розірвало контракт

Через скандал відоме книжкове видавництво Kiepenheuer & Witsch минулого тижня розірвало співпрацю з Тіллем Ліндеманном. Раніше в ньому вийшло дві книги фронтмена Rammstein: "У тихі ночі" у 2013 році та "100 віршів" 2020-го. Представниця видавництва Керстін Ґлєба (Kerstin Gleba) так прокоментувала це рішення: "Ми були вражені, дізнавшись про звинувачення проти Тілля Ліндеманна, які стали надбанням громадськості в останні кілька днів. Ми висловлюємо співчуття та повагу постраждалим жінкам".

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Далі вона розповіла, що з публікацій їм стало також відомо про гучне порновідео, в якому 60-річний співак, на думку багатьох, прославляє сексуальне насильство над жінками і в якому грає певну роль книга "У тихі ночі". Згадане порновідео на пісню Till the End було викладено на одному з порносайтів три роки тому. Багато шанувальників соліста Rammstein сприйняли цей проєкт тоді критично. У відео містяться сцени, в яких Ліндеманн у готельному номері займається оральним сексом із кількома жінками.

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