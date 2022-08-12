 Новорічний концерт Rammstein у Мюнхені опинився під загрозою зриву | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 12.08.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Новорічний концерт Rammstein у Мюнхені опинився під загрозою зриву

Чи відбудеться концерт гурту Rammstein у новорічну ніч на площі Theresienwiese у Мюнхені, поки що невідомо. Міська влада стурбована питанням безпеки глядачів.

Виступ Rammstein у Ганновері, 2019 рік

Виступ Rammstein у Ганновері, 2019 рік

Theresienwiese, або Лука Терези - це площа, а точніше місце в баварській столиці, де проходить традиційний мюнхенський Октоберфест, а також інші свята, включаючи великі блошині ринки. Лука Терези розташована в самому центрі Мюнхена, неподалік центрального залізничного вокзалу. Біля її північного краю розташована однойменна станція мюнхенського метро.

Свою назву лука отримала на честь принцеси Терези Саксен-Гільдбурггаузької, дружини кронпринца Людвіґа I. Саме тут у рамках новорічних святкувань заплановано провести концерт легендарного гурту Rammstein. Однак його проведення на цьому місці опинилося під сумнівом.

Що заважає провести концерт

Незважаючи на те що проти концерту виступили представники партії "Союз 90/Зелені", Лівої та Еколого-демократичної партії, міська рада Мюнхена висловилася за його проведення на місці традиційного Октоберфесту.

Однак це ще не означає, що концерт зі 145 тисячами глядачів відбудеться: рішення ще має бути схвалено районною адміністративною радою, яка має сумніви щодо заходів безпеки під час запланованого заходу. Справа в тому, що до дати його проведення залишилося не так багато часу, щоб серйозно до нього підготуватися, а досвіду проведення концерту такого масштабу на території Луки Терези міська влада не має.

Читайте також: Апокаліпсис від Rammstein: новий альбом стане останнім?

Безпека глядачів - понад усе

Крім того, необхідно забезпечити бездоганну роботу поліції та аварійно-рятувальних служб, які і без того напружено працюватимуть напередодні Нового року та безпосередньо у новорічну ніч. Також необхідно вирішити проблеми прибуття величезної кількості глядачів - на приватних автомобілях та залізничному транспорті. Це непросте логістичне завдання.

Під час концерту гурту Rammstein у Ганновері у червні 2020 року

Під час концерту гурту Rammstein у Ганновері у червні 2020 року

З цієї причини з подачі фракції Соціал-демократичної партії міська рада ухвалила поправку, згідно з якою попередній продаж квитків може розпочатися тільки після того, як буде отримано офіційний дозвіл на проведення концерту - без того, щоб на адміністрацію міста чинився якийсь тиск.

Дозвіл на концерт співака Андреаса Ґабальє (Andreas Gabalier), влаштованого тим самим організатором, що й концерт гурту Rammstein, було остаточно отримано лише за один день до його оголошеної дати проведення. Організаторам спішно довелося доопрацьовувати концепцію безпеки глядачів під час масового заходу. Згідно з заявою міської адміністрації Мюнхена, найбільше значення має насамперед безпека глядачів і жителів міста, особливо в новорічну ніч.

Прапори, хори і синьо-жовта сцена: як світові зірки підтримують Україну (22.07.2022)

Реклама

Відео

Павло Вишебаба про поезію й музику на війні

У соцмережах розлетівся вірш "Моє покоління", прочитаний під музику на ящиках від снарядів. DW поспілкувалася з автором.  

Музика як зброя: світовий тур Українського оркестру свободи

Українські музиканти відправилися в турне Європою і США, щоб нагадати про війну в Україні і вшанувати тих, то загинув.  

Фотогалерея

Мерилін Монро

Мерилін Монро: найкращі фото зірки

Фотодобірка найкращих світлин однієї з найяскравіших актрис Голлівуду.  