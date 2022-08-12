Новорічний концерт Rammstein у Мюнхені опинився під загрозою зриву

Theresienwiese, або Лука Терези - це площа, а точніше місце в баварській столиці, де проходить традиційний мюнхенський Октоберфест, а також інші свята, включаючи великі блошині ринки. Лука Терези розташована в самому центрі Мюнхена, неподалік центрального залізничного вокзалу. Біля її північного краю розташована однойменна станція мюнхенського метро.

Свою назву лука отримала на честь принцеси Терези Саксен-Гільдбурггаузької, дружини кронпринца Людвіґа I. Саме тут у рамках новорічних святкувань заплановано провести концерт легендарного гурту Rammstein. Однак його проведення на цьому місці опинилося під сумнівом.

Що заважає провести концерт

Незважаючи на те що проти концерту виступили представники партії "Союз 90/Зелені", Лівої та Еколого-демократичної партії, міська рада Мюнхена висловилася за його проведення на місці традиційного Октоберфесту.

Однак це ще не означає, що концерт зі 145 тисячами глядачів відбудеться: рішення ще має бути схвалено районною адміністративною радою, яка має сумніви щодо заходів безпеки під час запланованого заходу. Справа в тому, що до дати його проведення залишилося не так багато часу, щоб серйозно до нього підготуватися, а досвіду проведення концерту такого масштабу на території Луки Терези міська влада не має.

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Безпека глядачів - понад усе

Крім того, необхідно забезпечити бездоганну роботу поліції та аварійно-рятувальних служб, які і без того напружено працюватимуть напередодні Нового року та безпосередньо у новорічну ніч. Також необхідно вирішити проблеми прибуття величезної кількості глядачів - на приватних автомобілях та залізничному транспорті. Це непросте логістичне завдання.

Під час концерту гурту Rammstein у Ганновері у червні 2020 року

З цієї причини з подачі фракції Соціал-демократичної партії міська рада ухвалила поправку, згідно з якою попередній продаж квитків може розпочатися тільки після того, як буде отримано офіційний дозвіл на проведення концерту - без того, щоб на адміністрацію міста чинився якийсь тиск.

Дозвіл на концерт співака Андреаса Ґабальє (Andreas Gabalier), влаштованого тим самим організатором, що й концерт гурту Rammstein, було остаточно отримано лише за один день до його оголошеної дати проведення. Організаторам спішно довелося доопрацьовувати концепцію безпеки глядачів під час масового заходу. Згідно з заявою міської адміністрації Мюнхена, найбільше значення має насамперед безпека глядачів і жителів міста, особливо в новорічну ніч.