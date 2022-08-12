Новорічний концерт Rammstein у Мюнхені опинився під загрозою зриву

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Чи відбудеться концерт гурту Rammstein у новорічну ніч на площі Theresienwiese у Мюнхені, поки що невідомо. Міська влада стурбована питанням безпеки глядачів.
Theresienwiese, або Лука Терези - це площа, а точніше місце в баварській столиці, де проходить традиційний мюнхенський Октоберфест, а також інші свята, включаючи великі блошині ринки. Лука Терези розташована в самому центрі Мюнхена, неподалік центрального залізничного вокзалу. Біля її північного краю розташована однойменна станція мюнхенського метро.
Свою назву лука отримала на честь принцеси Терези Саксен-Гільдбурггаузької, дружини кронпринца Людвіґа I. Саме тут у рамках новорічних святкувань заплановано провести концерт легендарного гурту Rammstein. Однак його проведення на цьому місці опинилося під сумнівом.
Незважаючи на те що проти концерту виступили представники партії "Союз 90/Зелені", Лівої та Еколого-демократичної партії, міська рада Мюнхена висловилася за його проведення на місці традиційного Октоберфесту.
Однак це ще не означає, що концерт зі 145 тисячами глядачів відбудеться: рішення ще має бути схвалено районною адміністративною радою, яка має сумніви щодо заходів безпеки під час запланованого заходу. Справа в тому, що до дати його проведення залишилося не так багато часу, щоб серйозно до нього підготуватися, а досвіду проведення концерту такого масштабу на території Луки Терези міська влада не має.
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Крім того, необхідно забезпечити бездоганну роботу поліції та аварійно-рятувальних служб, які і без того напружено працюватимуть напередодні Нового року та безпосередньо у новорічну ніч. Також необхідно вирішити проблеми прибуття величезної кількості глядачів - на приватних автомобілях та залізничному транспорті. Це непросте логістичне завдання.
З цієї причини з подачі фракції Соціал-демократичної партії міська рада ухвалила поправку, згідно з якою попередній продаж квитків може розпочатися тільки після того, як буде отримано офіційний дозвіл на проведення концерту - без того, щоб на адміністрацію міста чинився якийсь тиск.
Дозвіл на концерт співака Андреаса Ґабальє (Andreas Gabalier), влаштованого тим самим організатором, що й концерт гурту Rammstein, було остаточно отримано лише за один день до його оголошеної дати проведення. Організаторам спішно довелося доопрацьовувати концепцію безпеки глядачів під час масового заходу. Згідно з заявою міської адміністрації Мюнхена, найбільше значення має насамперед безпека глядачів і жителів міста, особливо в новорічну ніч.