 Апокаліпсис від Rammstein: новий альбом стане останнім? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 06.05.2022

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Культура й стиль життя

Апокаліпсис від Rammstein: новий альбом стане останнім?

Коли на світ з'являється чергове творіння німецького гурту Rammstein, ця подія зазвичай супроводжується скандалом або провокацією. Але альбом "Zeit" надсилає інші сигнали.

Восьмий студійний альбом Rammstein вийшов 29 квітня

Восьмий студійний альбом Rammstein вийшов 29 квітня

Притаманні віку м'якість та задумливість? Прощавальне послання? Шанувальники Rammstein збентежені: новий - от уже восьмий - студійний альбом дихає занепадницьким настроєм, філософствує про тлінність життя і звучить відносно тихо і мирно. На відміну від попереднього альбому, що викликав хвилю критики через сцену в нацистському концтаборі, нова робота "Zeit" ("Час"), котра з'явилася наприкінці квітня після трирічної перерви, не порушує жодних табу.

Антивоєнний стейтмент Rammstein

У однойменному синглі "Zeit", що його деякі німецькі критики вже назвали однією з найкращих пісень за всю історію Rammstein, йдеться про вічне, про бажання затримати час, зупинити швидкоплинність життя. Але смерть на таке бажання не звертає увагу. У відеоролику час рухається назад, у сценах з кадрами у зворотному порядку з'являються солдати, партизани, породіллі, мерці та безлика невблаганна постать у чорному плащі з косою. Похмурий, задумливий саунд контрастує з типовим для Rammstein індастріал-метал.

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Апокаліптичні ноти, загибель усього живого, залежність результату подій від початкових рішень - після перегляду кліпу до пісні "Zeit" мимоволі виникають асоціації з нинішньою ситуацією в Україні. "Чи це є випадковістю, що електрогітари у першій пісні звучать як чоботи пострадянських військ?" - запитує журналіст музичного видання Rolling Stone, аналізуючи сингл "Armee der Tristen" ("Армія сумних"). Відомо, що вокаліст Rammstein Тілль Ліндеманн (Till Lindemann) відкрито виступив проти російської військової агресії та підтримав українців, поруч з іншими волонтерами він надавав допомогу біженцям на головному вокзалі Берліна.

Разом із художником Марком Юнґом (Marc Jung) у рамках акції "Peace Please" фронтмен малює та продає в Instagram картини, а кошти віддає на підтримку людей в Україні. У цьому контексті новий альбом хоча б частково має сприйматися як антивоєнний стейтмент. 

У Rammstein є своя клініка краси?

У синглі "Zick Zack" гурт Rammstein більше схожий на самого себе. Використовуючи різкі, брутальні рими, музиканти зводять рахунки з повальним прагненням добре виглядати. Випуску синглу передував гучний піар, включаючи поширювані навмисно чутки про те, що група відкрила свою клініку естетичної медицини в Берліні. Крім того, в центрі німецької столиці на площі Александерплац у спеціально встановленому кіоску пропонувався журнал краси Zick Zack Magazin, який швидко був розкуплений фанатами.

На обкладинці альбому - фото вежі в берлінському районі Адлерсхоф, зроблене відомим канадським музикантом Брайаном Адамсом.

Фото для обкладинки альбому Zeit зробив канадський музикант Брайан Адамс

Фото для обкладинки альбому "Zeit" зробив канадський музикант Брайан Адамс

Диски з новим альбомом Rammstein почали продавати опівночі - для тих, хто не міг дочекатися початку дня, влаштували спеціальну акцію в берлінській п'ятиповерховій книгарні та музичній крамниці Dussmann. А за день до офіційного релізу 11 синглів з альбому можна було почути у низці кінотеатрів.

Прощавальний альбом?

Багато з пісень витримані в стилі Rammstein. І все ж таки в них є натяк на те, що цей альбом може бути останнім. "Коли настає час, треба йти. Кинути все в найкращий момент, коли годинник зупиниться", - співає Ліндеманн. У заключній композиції під назвою "Adieu" ("Прощавай") музиканти роблять алюзію на свій знаменитий сингл "Сонце" 2001 року і прогнозують: "Навіть сонце зотліє". А рядок "Остання пісня, останній поцілунок, дива не буде" не віщує шанувальникам творчості німецьких легендарних музикантів нічого хорошого. Але спочатку на них чекає турне Європою, яке почнеться 15 травня у Празі і завершиться 4 серпня в бельгійському Остенді. Потім Rammstein вирушить до Америки.

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