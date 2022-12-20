"Zeit" від Rammstein - альбом року: антивоєнний і спокійний

У німецьких чартах альбомом року став восьмий студійний альбом гурту Rammstein - "Zeit" ("Час). Він вийшов наприкінці квітня 2022 року - після трирічної перерви у спільній біографії німецького гурту.

На обкладинці альбому - фото башти в берлінському районі Адлерсгоф. Світлину зробив відомий канадський музикант Браян Адамс. Зміст альбому, мабуть, уперше за всі роки творчості Rammstein виявився непровокативним. "Zeit" не порушує жодних табу, філософує про тлінність життя й звучить відносно тихо й мирно.

Першою композицією, що її почула широка публіка, став однойменний сингл "Zeit". Музиканти Rammstein представили його вже в березні 2022 року. У цій пісні йдеться про вічне, про бажання сповільнити час, зупинити швидкоплинність життя. Але смерть на таке бажання не зважає. У відеокліпі час рухається назад, в епізодах з кадрами у зворотному порядку з'являються солдати, партизани, породілля, мерці й безлика невблаганна фігура у чорному плащі з косою. Похмурий, задумливий саунд контрастує з типовим для Rammstein індастріал-матеріалом.

На обкладинці альбому - фото башти в берлінському районі Адлерсгоф. Світлину зробив відомий канадський музикант Браян Адамс Фото: Universal/dpa/picture alliance

"Zeit" - це композиція про життя і смерть. "Часе, будь ласка, зупинись", - ці рядки звучать рефреном. Сцени війни, які зараз усі ми спостерігаємо під час страшної війни Росії проти України, є також і в новому кліпі. Тільки війна в "Zeit" розвернута у зворотному напрямку, як і весь час. І солдат, що націлив свою гвинтівку на ворога, раптом перетворюється на хлопчика, який грається у війну зі своїми друзями.

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Апокаліптичні ноти, загибель усього живого, залежність результату подій від первісних рішень - після перегляду кліпу до пісні "Zeit" проти волі виникає асоціація з нинішньою страшною ситуацією в Україні. "Чи є це випадковим, що електрогітари у першій пісні звучать наче чоботи пострадянських військ? - питає журналіст музичного видання Rolling Stone, аналізуючи сингл "Armee der Tristen" ("Армія зажурених"). Відомо, що вокаліст Rammstein Тілль Ліндеманн (Till Lindemann) відкрито виступив проти російської воєнної агресії і підтримав українців, разом з іншими волонтерами він допомагав біженцям на головному вокзалі Берліна. Альбом "Zeit" (хоч і частково) цілком можна назвати антивоєнним стейтментом.