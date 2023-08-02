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Суд заборонив частину звинувачень на адресу лідера Rammstein

Віктор Вайц
2 год. тому

Блогерка Kayla Shyx висунула серйозні звинувачення на адресу Тілля Ліндеманна. Суд зобов'язав її видалити з YouTube частину висловлювань.

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Фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн
Фронтмен Rammstein Тілль ЛіндеманнФото: picture alliance/dpa

Інфлюенсерка Kayla Shyx, справжнє ім'я якої Кая Лоска (Kaya Loska), на тлі секс-скандалу, що розгорівся навколо Тілля Ліндеманна (Till Lindemann), висунула звинувачення проти фронтмена німецького рок-гурту Rammstein, але окружний суд Гамбурга заборонив їй поширювати деякі пасажі з відео. Блогерка підтвердила це 1 серпня на своїй сторінці в Instagram.

Kayla Shyx ділилася у відео на YouTube від 5 червня відео своїми враженнями від вечірки після концерту Rammstein. Дівчина розповіла, як до неї та її подруги на концерті підійшли люди та запросили на одну з вечірок Ліндеманна після виступу. Відео набрало близько 5,9 мільйона переглядів.

Кайла Шикс
Кайла ШиксФото: Eventpress Golejewski/picture alliance

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За рішенням суду, з 35-хвилинного ролика треба вирізати від 30 до 40 секунд. Крім того, інфлюенсерка повинна взяти на себе судові витрати, пов'язані з розглядом.

Як заявили юристи Ліндеманна, у спірних уривках є "процесуально невірні фактичні твердження або оцінки", яким не можна довіряти. Захист рокера протестує проти тверджень про те, що жінок на концертах гурту нібито "накачували краплями нокаутуючої дії або алкоголем, щоб клієнт міг здійснювати з ними сексуальні дії". Адвокати стверджують, що ці заяви не відповідають дійсності.

За словами блогерки, вона лише хотіла лише захистити дівчат. Уривок відео про власний досвід та оцінку системи відбору жінок не викликали заперечень у адвокатів, розповіла вона виданню Der Spiegel. 

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