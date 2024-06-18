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Третя країна відкликала свій підпис під комюніке Саміту миру

Дмитро Шварц
18 червня 2024 р.

Руанда після Іраку та Йорданії також відкликала свій підпис під підсумковою декларацією "Глобального саміту миру". У той же час до підписантів спільного комюніке саміту приєднався Вселенський патріархат Константинополя.

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"Глобальний саміт миру" відбувся на курорті Бюрґеншток у Швейцарії
Список підписантів комюніке "Глобального саміту миру" змінивсяФото: Urs Flueeler/KEYSTONE/picture alliance

Руанда після Іраку та Йорданії також відкликала свій підпис під підсумковою декларацією "Глобального саміту миру", який минулими вихідними відбувся у Швейцарії. Про це свідчить оновлений список підписантів, який опубліковано на сайті міністерства закордонних справ Швейцарії.

Таким чином станом на вівторок, 18 червня, комюніке саміту миру підтримали 77 держав-учасниць конференції.

Раніше в ефірі "Радіо Свобода" радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз повідомив, що українська сторона зв'яжеться зі Швейцарією, щоб аби уточнити список підписантів. Також він додав, що комюніке залишається відкритим для приєднання країн.

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До комюніке саміту приєднався Вселенський патріархат

У той же час до підписантів спільного комюніке саміту приєднався Вселенський патріархат Константинополя, який на конференції представляв патріарх Варфоломій. Під час свого виступу на саміті Вселенський патріарх Варфоломій назвав підтримання миру "спільним обов'язком і місією".

Таким чином, Вселенський патріархат став п'ятою міжнародною організацією, яка підписала комюніке. Іншими підписантами є Рада Європи, Єврокосімія, Європейський парламент, Європейська рада.

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