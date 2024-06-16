В ОП пояснили, чому не всі долучилися до декларації саміту

Дехто з учасників "саміту миру" не підтримав заключне комюніке через процедурні момент, а дехто - в силу рівня представництва, пояснили в Офісі президента.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква пояснив, чому деякі країни з учасників "саміту миру" в Швейцарії не долучилися до заключної декларації зустрічі. Як розповів Жовква неділю, 16 червня, у ефірі національного телемарафону, кожна така країна має свої причини не приєднуватися до комюніке.

"Різні причини у кожної країни. Десь це вимагає процедур - в одній із країн це має бути навіть рішення парламенту. У певних країн були представники такого рівня, що не могли ухвалювати такі рішення", - пояснив Жовква, цитує агенція "Укрінформ" .

За словами посадовця, не всі міністри закордонних справ могли ухвалювати рішення приєднатися до комюніке і тепер мають звернутися до керівництва своїх держав.

Жовква зазначив, що далі учасники зустрічі мають розробити дорожні карти, плани дій щодо реалізації різних пунктів української "формули миру". "Фраза "перемовини з Росією" не лунала. Звучали (заяви. - Ред.) від деяких учасників позиції, що Росія мала би бути на саміті", - зауважив посадовець.

Умови для участі РФ на наступному саміті

Також Жовква наголосив, що участь Росії у наступному подібному саміті можлива лише за умови, що вона припинить порушувати Статут ООН і не говоритиме мовою ультиматумів. Напередодні керівник ОП Андрій Єрмак озвучив табу України у ймовірних перемовинах з РФ.

Читайте також: Зеленський озвучив передумови для проведення другого "саміту миру"

Нагадаємо, що за підсумками зустрічі в Швейцарії заключне комюніке підтримали 80 країн і чотири організації.