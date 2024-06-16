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В ОП пояснили, чому не всі долучилися до декларації саміту

Валерій Сааков
16 червня 2024 р.

Дехто з учасників "саміту миру" не підтримав заключне комюніке через процедурні момент, а дехто - в силу рівня представництва, пояснили в Офісі президента.

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"Саміт миру" в Швейцарії тривав два дні
"Саміт миру" в Швейцарії тривав два дніФото: Urs Flueeler/KEYSTONE/picture alliance

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква пояснив, чому деякі країни з учасників "саміту миру" в Швейцарії не долучилися до заключної декларації зустрічі. Як розповів Жовква неділю, 16 червня, у ефірі національного телемарафону, кожна така країна має свої причини не приєднуватися до комюніке.

"Різні причини у кожної країни. Десь це вимагає процедур - в одній із країн це має бути навіть рішення парламенту. У певних країн були представники такого рівня, що не могли ухвалювати такі рішення", - пояснив Жовква,  цитує агенція "Укрінформ".

За словами посадовця, не всі міністри закордонних справ могли ухвалювати рішення приєднатися до комюніке і тепер мають звернутися до керівництва своїх держав.

Жовква зазначив, що далі учасники зустрічі мають розробити дорожні карти, плани дій щодо реалізації різних пунктів української "формули миру". "Фраза "перемовини з Росією" не лунала. Звучали (заяви. - Ред.) від деяких учасників позиції, що Росія мала би бути на саміті", - зауважив посадовець.

Умови для участі РФ на наступному саміті

Також Жовква наголосив, що участь Росії у наступному подібному саміті можлива лише за умови, що вона припинить порушувати Статут ООН і не говоритиме мовою ультиматумів. Напередодні керівник ОП Андрій Єрмак озвучив табу України у ймовірних перемовинах з РФ.

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Нагадаємо, що за підсумками зустрічі в Швейцарії заключне комюніке підтримали 80 країн і чотири організації.

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