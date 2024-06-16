Зеленський назвав умови для проведення другого "саміту миру"

За словами Зеленського, учасники нинішнього заходу домовилися далі продовжити роботу на технічному рівні - на рівні радників і міністрів у форматі спеціальних зустрічей.

Президент України Володимир Зеленський подякував всім учасникам цьогорічного "саміту миру", що завершився в неділю, 16 червня, в Швейцарії, за те, що вони "вжили перших кроків до миру разом". Відповідну заяву Зеленський зробив під час пресконференції після заходу. У ній він зазначив, шо Україна відповідає на вторгнення не лише захистом людського життя, а й дипломатією. "Наша справедлива мета - щоб всі країни доєдналися до нас у цій шляхетній меті", - сказав він.

Заключен комюніке - відкрите до підписанняя

Водночас Зеленський наголосив, що спільне заключне комюніке, ухвалене на саміті, залишається відкритим до підписання "кожним, хто поважає Статус ООН". "Важливо, що всі, всі учасники саміту підтримали територіальну цілісність України, тому що не буде сталого миру без територіальної цілісності", - додав український лідер.

Він зазначив, що під час саміту були докладно проаналізовані виклики у сферах радіаційної безпеки, продовольчої безпеки, повернення полонених і депортованих людей, зокрема, викрадених Росією дітей.

Зеленський: Другий саміт - тільки після напрацювання плану дій

Український лідер згадав і можливість проведення другого подібного саміту. За словами Зеленського, учасники нинішнього заходу домовилися далі продовжити роботу на технічному рівні - на рівні радників і міністрів у форматі спеціальних зустрічей. Зокрема, за його словами, вони погодилися продовжити роботу у спеціальних групах, присвячених конкретним питанням та пропозиціям. Долучитися до цих груп він закликав "всі країни, які визнають зобов'язуючу природу Статуту ООН як основу для співпраці націй".

"Перший та другий "саміти миру" повинні об'єднати нашу спільну роботу щодо деталей миру. Ми в стані війни і ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка займе місяці, а не роки. Тому коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьований - відкриється шлях до проведення другого "саміту миру", а отже і до завершення цієї війни", - наголосив український лідер.

Водночас він повідомив, що вже є країни, які висловили зацікавленість у проведенні другого "саміту миру", і Україна почала перемовини з ними.

Нагадаємо, заключне комюніке, сформульоване за підсумками "саміту миру" у Швейцарії, підтримали представники 80 країн та чотирьох організацій, повідомив Уповноважний Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Читайте також: Зеленський хоче зафіксувати на другому саміті реальне закінчення війни