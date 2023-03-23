Трансгендерів не пустять на жіночі легкоатлетичні змагання

Уже з 31 березня жодна трансгендерна легкоатлетка, яка пройшла чоловіче статеве дозрівання, не буде допущена до участі в змаганнях жіночого світового рейтингу, вирішили у Всесвітній федерації легкої атлетики.

Всесвітня федерація легкої атлетики вирішила заборонити трансгендерним жінкам брати участь у спортивних легкоатлетичних змаганнях світового рейтнингу серед жінок, незалежно від рівня тестостерону в крові. Рішення ухвалили в четвер, 23 березня, після засідання керівництва федерації.

Як повідомив її президент Себастьян Коу, обмеження ухвалили насамперед з міркувань справедливості, а не інклюзії. За його словами, вже з 31 березня жодна трансгендерна спортсменка, яка пережила чоловіче статеве дозрівання, не буде допущена до участі в змаганнях жіночого світового рейтингу з легкої атлетики.

Коу також запевнив, що федерація провела консультації з зацікавленими сторонами, в тому числі з 40 національними федераціями, Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) і транс-групами, щодо питання трансгендерних спортсменів. "Більшість з тих, з ким проводилися консультації, заявили, що трансгендерні спортсмени не мають змагатися в жіночій категорії", - цитує його агенція AFP.

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Не остаточне рішення

Коу додав: "Рішення, яке ми ухвалили... я вважаю, було в інтересах нашого (виду. - Ред.) спорту". Водночас він визнав: "Ми не кажемо "ні" назавжди". За його словами, для подальшого моніторингу наукових досліджень буде створена робоча група на чолі з трансгендером.

"Рішення завжди важкі, коли вони стосуються суперечливих потреб і прав різних груп, але ми й надалі дотримуємося думки, що треба підтримувати справедливість для спортсменок понад усі інші міркування. У цьому ми будемо керуватися науковими даними про фізичну працездатність і перевагу чоловіків, які неминуче надходитимуть протягом наступних років. Коли з'явиться більше доказів, ми переглянемо нашу позицію, але ми вважаємо, що цілісність жіночої категорії в легкій атлетиці має першорядне значення", - пояснив Коу.

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Крім того, в своїй заяві Всесвітня федерація легкої атлетики зазначила, що "наразі немає жодної трансгендерної спортсменки, що брала б участь у міжнародних змаганнях з легкої атлетики, тож, відповідно, немає жодних доказів того, що ці спортсмени могли б вплинути на чесність жіночих змагань з легкої атлетики". "За цих обставин Рада вирішила надати пріоритет справедливості та чесності жіночих змагань перед включенням цих спортсменок", - йдеться в заяві.

Зміни правил для декого зі спортсменок

Всесвітня федерація легкої атлетики також внесла зміни до правил, що стосуються спортсменів, які мають "відмінності статевого розвитку" (DSD). Найвідомішою такою спортсменкою є дворазова олімпійська чемпіонка з бігу на дистанції 800 метрів Кастер Семеня з Південної Африки.

Згідно з новими правилами, для того, щоб змагатися в жіночій категорії, спортсменки з DSD повинні будуть знизити рівень тестостерону в крові до 2,5 наномолей на літр з нинішніх п'яти, і залишатися нижче цього порогу протягом двох років, а не одного, як це було досі.

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